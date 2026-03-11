(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 chỉ ra nhiều sai sót, hạn chế tại Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Hội An. Đáng chú ý là rủi ro tập trung tín dụng vào một nhóm nhỏ khách hàng và nguy cơ gặp khó trong thu hồi nợ. Trong bối cảnh đó, nợ xấu của Indovina Bank tăng mạnh, đạt gần 3.600 tỷ đồng cuối năm 2024; trong đó 96% là nợ có khả năng mất vốn, còn tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ quanh 10%.

Cảnh báo rủi ro khó thu hồi nợ

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 vừa ban hành Thông báo số 50/TB-TTNN về kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hội An (IVB Hội An). Trước đó, ngày 09/02/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 26/KL-TTNN đối với chi nhánh này.

Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hội An được thành lập theo Quyết định số 515/IVB-BOM/2015 ngày 30/6/2015 của Ngân hàng TNHH Indovina và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0300733752-014 ngày 03/7/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thắng - Giám đốc chi nhánh, được bổ nhiệm theo Quyết định số 073/IVB-BOE/2018 ngày 01/6/2018. Trụ sở chi nhánh đặt tại số 429 Hai Bà Trưng, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai sót tại ngân hàng Indovina Hội An, nguy cơ thu hồi nợ gặp khó. Ảnh minh họa.

Đoàn thanh tra chỉ ra một số sai sót, hạn chế tại Indovina Hội An. "IVB Hội An chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ kiểm tra giám sát vốn vay theo quy định: Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn chưa đảm bảo theo quy định; công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay thiếu chặt chẽ; IVB Hội An chưa tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn theo quy định nội bộ" - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 cũng cảnh báo rủi ro khi thị trường bất động sản suy giảm, đình trệ pháp lý hoặc giá trị tài sản bảo đảm sụt giảm, ngân hàng có nguy cơ: gia tăng nợ xấu, khó khăn trong xử lý, thu hồi nợ, đặc biệt các tài sản đang thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai (các dự án căn hộ, chung cư chưa có sổ).

Cơ quan thanh tra cũng lưu ý, rủi ro tập trung tín dụng vào một nhóm nhỏ khách hàng; rủi ro về tài sản bảo đảm khi khách hàng vay vốn với giá trị lớn, thời gian vay dài hạn nhưng khách hàng chưa thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản bảo đảm theo quy định tại Phụ lục VII, Điều 2, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Về việc chấp hành quy định của pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, đến thời điểm thanh tra, Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2025 và được thay thế bởi Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025.

Tuy nhiên, IVB Hội An chưa kịp thời rà soát, điều chỉnh Quyết định phân công nhân sự chịu trách nhiệm phòng, chống rửa tiền để cập nhật, dẫn chiếu căn cứ pháp lý theo quy định mới.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã đưa ra 7 kiến nghị, trong đó có 6 kiến nghị đối với chi nhánh Indovina Hội An và 1 kiến nghị đối với Hội sở nhằm yêu cầu đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Nợ xấu gần 3.600 tỷ đồng, 96% là nợ có khả năng mất vốn

Bức tranh chất lượng tài sản của Indovina Bank giai đoạn 2015 - 2024 cho thấy, quy mô nợ xấu gia tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm nợ có khả năng mất vốn, trong khi khả năng dự phòng bao phủ nợ xấu ở mức khá thấp.

Trong 10 năm qua, dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 2,8 lần, từ hơn 14.000 tỷ đồng lên trên 40.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô nợ xấu tăng nhanh hơn nhiều, gấp hơn 6 lần, lên gần 3.600 tỷ đồng, cho thấy áp lực chất lượng tín dụng gia tăng đáng kể.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Trước hết, quy mô nợ xấu (nhóm 3 - 5) của ngân hàng tăng mạnh trong giai đoạn 2020 - 2023 và vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2024. Đáng chú ý, nợ xấu từ 669,8 tỷ đồng năm 2021 tăng vọt lên 3.659 tỷ đồng năm 2022, tương đương mức tăng tới 446,3%, sau đó tiếp tục tăng lên mức đỉnh 3.877 tỷ đồng năm 2023, trước khi giảm nhẹ xuống 3.574,5 tỷ đồng năm 2024, tương ứng mức giảm 7,8%. Điều này cho thấy nợ xấu của ngân hàng bùng phát mạnh giai đoạn này và chưa thực sự được xử lý triệt để.

Một điểm đáng chú ý, cơ cấu nợ xấu tập trung rất lớn ở nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn. Tỷ trọng nhóm 5 trong tổng nợ xấu tăng lên 95,8% năm 2024. Điều này cho thấy phần lớn nợ xấu của ngân hàng đã chuyển sang mức rủi ro cao nhất, khiến khả năng thu hồi trở nên khó khăn hơn và gây áp lực lớn lên hoạt động xử lý nợ.

Tỷ lệ nợ xấu vọt lên hai con số, “lá chắn” dự phòng giảm mạnh Xét theo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay, chỉ số này tăng mạnh trong những năm gần đây. Trước năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát khá tốt, duy trì dưới 2%, nhưng đã tăng vọt lên mức hai con số, trên 11% trong giai đoạn 2022 - 2023. Ngược lại, tỷ lệ bao phủ nợ xấu lại ở mức thấp và suy giảm rõ rệt, từ trên 100% những năm trước xuống quanh 10% năm 2023 - 2024.

Đầu năm 2026, Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục thông báo bán đấu giá lần thứ 15 đối với 20 căn hộ chung cư hình thành trong tương lai tại Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng), do Công ty cổ phần Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư, với tổng giá khởi điểm hơn 35 tỷ đồng.

Các căn hộ có diện tích khoảng 47 - 137 m2, giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đến khoảng 3,05 tỷ đồng/căn.

Trước đó, từ cuối năm 2024, ngân hàng từng đưa lô tài sản này ra đấu giá với tổng giá trị hơn 63 tỷ đồng, tuy nhiên nhiều lần không có người mua. Dù giá khởi điểm đã giảm gần 50%, tài sản vẫn tiếp tục ế kéo dài, cho thấy việc xử lý, thu hồi nợ đối với tài sản bảo đảm là bất động sản hình thành trong tương lai gặp nhiều khó khăn.

Sau năm nợ xấu căng thẳng, lợi nhuận của Indovina Bank năm 2023 sụt giảm mạnh, chủ yếu do suy giảm thu nhập cốt lõi và chi phí dự phòng tăng cao. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 27,9%, lên kỷ lục 513 tỷ đồng, cho thấy ngân hàng phải tăng trích lập để xử lý rủi ro tín dụng trong bối cảnh chất lượng tài sản chịu áp lực. Sự gia tăng dự phòng đã trực tiếp bào mòn lợi nhuận, khiến lợi nhuận trước thuế của Indovina Bank năm 2023 chỉ còn 496 tỷ đồng, giảm tới 53,6% so với năm 2022./.