Tập đoàn TH khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương

(TBTCO) - Ngày 09/03/2026, Tập đoàn TH chính thức khởi công Dự án Nhà máy Chế biến Thực phẩm sạch TH Bình Dương tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh). Với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, trên diện tích 10 ha, tổng công suất thiết kế gần 1 triệu tấn/năm, đây là nhà máy chế biến sữa, đồ uống, sản xuất thực phẩm sạch lớn và hiện đại hàng đầu của cả nước, ứng dụng tinh hoa khoa học công nghệ và khoa học quản trị trong thời đại AI trên nền tảng phát triển bền vững.

Mốc son mới trên con đường Vì sức khỏe cộng đồng

Tới dự sự kiện có ông Trương Tấn Sang - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM; ông Nguyễn Văn Được- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định đầu tư dự án TH tại Bình Dương là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược

Đại diện Lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được khẳng định, việc Tập đoàn TH quyết định đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm sạch với công suất gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm tại KCN Sóng Thần 3 là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện bản lĩnh cũng như khát vọng, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước, cộng đồng. Dự án không chỉ góp phần quan trọng trọng việc tăng cường năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam mà còn đóng vai trò thiết thực trong việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định giá cả, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân thành phố và khu vực phía Nam. Dự án Nhà máy sẽ tăng cường năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, tạo nguồn cung thực phẩm an toàn cho người dân, ổn định thị trường và mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn TH, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây là định hướng phát triển mà TP. Hồ Chí Minh khuyến khích nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong ngành chế biến thực phẩm, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch và cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho người dân.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chia sẻ tại Lễ khởi công Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương.

Phát biểu tại sự kiện, Anh hùng lao động Thái Hương - Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam; Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đã chia sẻ về con đường chiến lược của tập đoàn TH ở khu vực phía Nam, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế năng động này: “Tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đã dành tình cảm và sự quan tâm, thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ và có những chia sẻ tâm huyết, đầy trách nhiệm.

Nhân dịp này, bà Thái Hương cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đông đảo các nhà phân phối - những người đã đồng hành trong suốt chặng đường phát triển của TH, đưa các sản phẩm của TH đến với hàng triệu gia đình; cảm ơn nhà thầu đã có những phát biểu cam kết đầy trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cùng Tập đoàn TH xây dựng công trình này với chất lượng, tiến độ và sớm đưa vào hoạt động với tiêu chuẩn cao nhất; trân trọng sự đồng hành của các đối tác hàng đầu thế giới, đã mang lại những giải pháp tiên tiến cho chuỗi sản xuất của TH trong công nghệ chế biến, chiết rót, bao bì – những yếu tố quan trọng làm nên chất lượng sản phẩm TH.

Bà Thái Hương nhấn mạnh, trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới, đất nước ta đang tràn đầy khí thế sau Đại hội Đảng thành công rực rỡ, Tập đoàn TH lại có thêm một mốc son mới trên con đường Vì sức khỏe cộng đồng. Ngay từ những ngày đầu, TH đã xác định tầm nhìn và sứ mệnh của mình, với một công thức hết sức đơn giản để phát huy nội lực của mình, đó là trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới.

"Trong bối cảnh những thành tựu của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang làm thay đổi diện mạo thế giới, trên nền tảng phát triển bền vững, Tập đoàn TH tiếp tục tiến sâu vào một mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị đó trên nền tảng đã định hình ngay từ đầu (là phát triển bền vững), đó chính là khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương.

Nhà máy này sẽ là một trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác - công nghiệp chế biến – phân phối hiện đại, tạo nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - an sinh xã hội không những của TP. Hồ Chí Minh mà còn trải dài tới vùng biên cương của Tổ quốc, những người nông dân ở vùng sâu vùng xa, vùng Tây Nguyên, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên mảnh đất của họ" - bà Thái Hương nói.

Theo bà, mỗi sản phẩm của TH nói chung và sản phẩm của Nhà máy thực phẩm sạch TH Bình Dương nói riêng không những có giá trị về dinh dưỡng tốt nhất mà còn là biểu tượng của món quà tri ân sâu sắc, của sự kết tinh đong đầy những tình cảm chân tình sâu lắng, ngàn đời được hun đúc từ các bậc tiền hiền, trong một ánh sáng để TH minh tường hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là “người nội trợ tử tế” - vì sức khỏe cộng đồng - vì một Việt Nam hùng cường - vì tầm vóc Việt.

Ông AKIYAMA KOHEI - Phó tổng giám đốc Chi nhánh quốc tế, khối Kinh doanh toàn cầu, Tập đoàn Shimizu - đại diện tổng thầu của Nhà máy - phát biểu tại sự kiện

Với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, Dự án Nhà máy được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư hơn 4000 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý 1/2027, tập trung chế biến các sản phẩm từ sữa tươi sạch của các trang trại TH.

Nhà máy được tư vấn thiết kế bởi Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sagen, Tổng thầu là tập đoàn toàn cầu Shimizu (Nhật Bản), các đối tác công nghệ như Tetra Pak (Thụy Điển) và SIG (Thụy Sĩ) đều là những nhà cung cấp giải pháp công nghệ chế biến và đóng gói đứng đầu thế giới.

Nhà máy có hệ thống 20 dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn. Đặc biệt, Nhà máy tiên phong áp dụng công nghệ rót vô trùng Aseptic hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm - đồ uống. Với công suất lên tới 66.000 sản phẩm/giờ, công nghệ vượt trội này cho phép sản phẩm hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, giữ trọn vẹn hương vị và dưỡng chất tự nhiên từ nguồn nguyên liệu tươi sạch.

Các đại biểu thực hiện Nghi thức khởi công Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện đơn vị tổng thầu, đối tác cung cấp công nghệ đóng gói đều khẳng định cam kết về chất lượng, tiến độ xây dựng, vận hành, khẳng định Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương là nhà máy mega chế biến đa dạng các sản phẩm sữa tươi sạch, đồ uống và thực phẩm đầu tiên của TH ở phía Nam, khi đi vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách từ nhà sản xuất đến bàn ăn tới người tiêu dùng khu vực phía Nam. Cùng với các nhà máy khác trên toàn quốc của Tập đoàn TH đặt tại Nghệ An, Đà Lạt, Bắc Ninh, Sơn La,… Nhà máy TH Bình Dương góp phần củng cố, gia tăng năng lực sản xuất của TH.

Nhà máy không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu về sữa của thị trường, đồng hành với Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo Quyết định số 309/QĐ-TT của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 23/2/2026, mà xa hơn nữa, nhà máy sẽ mở ra một hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn hơn: thực phẩm sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP. Hồ Chí Minh cũng như cả nước.