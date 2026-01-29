Công nghiệp chế biến chế tạo giữ vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế Quảng Ninh

(TBTCO) - Trong những năm gần đây, công nghiệp chế biến, chế tạo đã dần khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.

Định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo

Năm 2026, Quảng Ninh đề ra mục tiêu GRDP tăng trưởng trên 12,5%, trong đó tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp trên 14% vào GRDP. Đây là một chỉ tiêu quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời là động lực để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh tập trung vào việc cơ cấu lại ngành công nghiệp, đặc biệt là phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sử dụng công nghệ cao như sản xuất ô tô, thiết bị, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn. Các khu công nghiệp trọng điểm như Khu công nghiệp Sông Khoai, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong đang được đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực này.

Khu Công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Y.L

Trong thời gian qua, Quảng Ninh đã thu hút nhiều dự án công nghiệp chế biến chế tạo, đặc biệt là các dự án FDI. Một trong những dự án đáng chú ý là Nhà máy Yaskawa Việt Nam Mechatronics System, được khánh thành tại Khu công nghiệp Sông Khoai vào cuối năm 2025. Dự án này có tổng vốn đầu tư 49,2 triệu USD và sản xuất các thiết bị tự động hóa công nghiệp, với công suất 672.000 sản phẩm mỗi năm.

Cùng với đó, Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí chính xác Castem Việt Nam cũng được khánh thành tại Khu công nghiệp Sông Khoai. Dự án này có tổng vốn đầu tư 18,6 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác ứng dụng công nghệ cao. Nhà máy dự kiến sẽ sản xuất 6,4 triệu sản phẩm mỗi năm, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách cho tỉnh.

Tạo môi trường đầu tư thuận lợi và thúc đẩy cải cách hành chính

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Quảng Ninh chính là môi trường đầu tư thuận lợi. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng đến việc cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu giảm thiểu thời gian giải quyết hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Việc cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa - tại chỗ" đã giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn đẩy mạnh chiến lược thu hút các dự án đầu tư FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án chế biến, chế tạo công nghệ cao, thân thiện với môi trường, và có khả năng tạo ra chuỗi cung ứng bền vững. Thực tế, với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Quảng Ninh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, như Tập đoàn Winner Medical Việt Nam, với dự án sản xuất vật tư y tế tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, có tổng vốn đầu tư lên đến 60,5 triệu USD.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng. Ảnh CTV

Ông Trương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Chúng tôi xác định rõ mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy hiệu quả, chất lượng và tính bền vững làm tiêu chí hàng đầu. Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án. Những nỗ lực này sẽ góp phần đưa tỉnh trở thành một trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo hiện đại và bền vững trong khu vực".

Trong giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh đã thu hút 73 dự án trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, trong đó có 66 dự án FDI với tổng vốn đầu tư lên tới 208.700 tỷ đồng. Các ngành sản xuất như cơ khí chế tạo, sản xuất điện tử, và chế biến gỗ đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, sản xuất xe có động cơ tăng 316,9%, sản xuất sản phẩm điện tử tăng 105,86%, và chế biến gỗ tăng 57,26%. Những con số này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh ngày càng cao của Quảng Ninh trong khu vực.

Bước sang năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo theo hướng xanh, bền vững, và thông minh. Các khu công nghiệp trong tỉnh đều được đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ và áp dụng các công nghệ tiên tiến, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả. Các dự án công nghiệp tại Quảng Ninh hiện nay đều chú trọng đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Với những kết quả đạt được trong việc thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng công nghiệp, và cải thiện môi trường đầu tư, Quảng Ninh hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo hiện đại và bền vững. Tỉnh đang phấn đấu không chỉ tăng trưởng về số lượng mà còn về chất lượng của các dự án đầu tư, hướng tới mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao.

Các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh họp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: QMG

Công nghiệp chế biến chế tạo đang giữ vai trò là động lực chính trong sự phát triển kinh tế của Quảng Ninh. Từ việc cải cách hành chính, thu hút các dự án FDI chất lượng, đến việc phát triển các khu công nghiệp xanh và thông minh, Quảng Ninh đã tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, không chỉ cho các nhà đầu tư trong nước mà còn cho các doanh nghiệp quốc tế. Với sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp trọng điểm của khu vực phía Bắc./.