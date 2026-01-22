Quảng Ninh mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội

(TBTCO) - Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng có nhu cầu về nhà ở, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND, quy định chi tiết về việc hỗ trợ nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhà ở nhưng cách xa địa điểm làm việc. Quyết định này được áp dụng từ 1/2/2026 và sẽ kéo dài đến hết 31/5/2030.

Quyết định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những chính sách quan trọng, nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng lao động, đặc biệt là những người có nhà ở riêng nhưng khoảng cách từ nơi ở đến địa điểm làm việc quá xa, được tiếp cận với nhà ở xã hội thuận lợi hơn.

Theo Quyết định này, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội là những người có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc từ 30 km trở lên. Quyết định này không chỉ áp dụng cho những người lao động trong các ngành nghề thông thường mà còn dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, với khoảng cách từ nơi làm việc đến nhà ở được giảm xuống chỉ còn 10 km. Các đối tượng này sẽ được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội nằm trong phạm vi dưới 15 km tính từ nơi làm việc đối với đối tượng lao động thông thường, và dưới 7 km đối với lực lượng vũ trang.

Khu nhà ở xã hội của FLC tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh

Điều kiện cơ bản để được hưởng chính sách này là các đối tượng phải có nhà ở duy nhất và đã làm việc tại tỉnh Quảng Ninh ít nhất 12 tháng liên tục. Ngoài ra, đối với các đối tượng đang làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc sẽ được tính theo tuyến đường giao thông ngắn nhất, bao gồm cả đường bộ và đường thủy.

Một điểm quan trọng của Quyết định này là việc xác nhận điều kiện hưởng chính sách sẽ do các cơ quan, đơn vị nơi các đối tượng đang làm việc thực hiện. Những cơ quan này có trách nhiệm xác nhận việc đáp ứng điều kiện của các đối tượng khi họ nộp hồ sơ hợp lệ để đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình triển khai chính sách.

Đồng thời, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định, bao gồm tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ của các đối tượng muốn tham gia mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Các chủ đầu tư sẽ cần phải làm việc chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai dự án và hỗ trợ cho người dân.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành khác để kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện chính sách. Sau đó, Sở Xây dựng sẽ báo cáo kết quả lên UBND tỉnh để có những điều chỉnh và báo cáo Chính phủ và Quốc hội. Đây là một phần trong các bước nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của chính sách, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở xã hội trong tỉnh.

Chính sách này không chỉ góp phần giải quyết bài toán nhà ở cho những người dân có thu nhập thấp mà còn tạo ra sự công bằng trong việc phân bổ các dự án nhà ở xã hội. Nó mở ra cơ hội mới cho những người lao động tại tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là những người làm việc xa nhà, giúp họ có được một nơi ở ổn định và tiết kiệm chi phí đi lại, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội.