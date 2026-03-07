Quảng Ninh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai

Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, Quảng Ninh đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu, siết chặt kỷ cương trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và xử lý các dự án chậm tiến độ. Những giải pháp đồng bộ này đang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, hạ tầng ngày càng lớn, việc quản lý tốt tài nguyên đất không chỉ giúp địa phương khai thác hiệu quả nguồn lực, mà còn tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, góp phần hạn chế lãng phí, thất thoát và phát sinh khiếu kiện.

Siết chặt kỷ cương trong giao, cho thuê và thu hồi đất

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác quản lý đất đai của Quảng Ninh là việc tăng cường kiểm soát quá trình giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất và thu hồi đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp.

Các hồ sơ, thủ tục liên quan được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của từng địa phương. Tỉnh kiên trì quan điểm tạo điều kiện cho các dự án có năng lực, đủ điều kiện pháp lý sớm triển khai, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc để đất hoang hóa, lãng phí.

Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đất đai. Ảnh T.D

Đến hết năm 2025, Quảng Ninh đã cho 42 tổ chức thuê đất với tổng diện tích hơn 990 ha; giao đất cho 34 tổ chức với gần 190 ha; gia hạn sử dụng đất cho 42 tổ chức với diện tích trên 292 ha. Trong đó, có 6 tổ chức được gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Song song với việc tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, tỉnh cũng đã thu hồi đất của 10 tổ chức với diện tích hơn 75 ha.

Bên cạnh đó, việc chủ động xây dựng tầm nhìn dài hạn cũng giúp Quảng Ninh phân bổ quỹ đất hợp lý hơn cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng điểm. Đây cũng là giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng quy hoạch chồng chéo, dàn trải, sử dụng đất thiếu hiệu quả hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Một nội dung được Quảng Ninh quan tâm trong thời gian qua là nâng cao chất lượng công tác định giá đất. Đây là khâu có vai trò đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2025, tỉnh đã ban hành các quy định liên quan đến yếu tố xác định giá đất cụ thể, đồng thời phê duyệt xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Việc hoàn thiện cơ chế định giá đất theo quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống giá đất bám sát thực tế hơn, hạn chế chênh lệch lớn giữa giá nhà nước và diễn biến thị trường.

Để nâng cao chất lượng thẩm định, Quảng Ninh đã thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất ở cả cấp tỉnh và cấp huyện. Cùng với đó là việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các phương án xác định giá đất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các bất cập, sai sót.

Ngoài ra, một trong những hướng đi quan trọng đang được Quảng Ninh tập trung triển khai là chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Tỉnh xác định đây là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nền quản trị hiện đại.

Hiện nay, Quảng Ninh đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ quản lý số. Cùng với đó, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tiếp tục được mở rộng.

Việc số hóa quy trình giải quyết thủ tục không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế phiền hà và ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai đã đạt nhiều kết quả tích cực. Khoảng 130.000 hồ sơ đã được làm sạch, trong đó có nhiều hồ sơ liên quan đến đất ở và nhà ở. Đây là nền tảng quan trọng để minh bạch hóa thông tin đất đai, phục vụ hiệu quả cho công tác quy hoạch, theo dõi biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận cũng như thanh tra, kiểm tra sau này.

Kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách và hiện đại hóa quản lý, Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Các tổ công tác đã được thành lập để rà soát, phân loại từng trường hợp cụ thể. Với những dự án còn khả năng triển khai, tỉnh xem xét hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Nhưng đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, kéo dài vi phạm hoặc sử dụng đất sai mục đích, quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, thu hồi theo quy định.

Quảng Ninh đang quyết liệt hạn chế đất "treo" bằng cách rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ. Ảnh T.D

Cách làm này cho thấy, Quảng Ninh không chỉ quản lý đất đai theo hướng hành chính đơn thuần, mà đang hướng tới quản trị nguồn lực một cách thực chất, lấy hiệu quả sử dụng đất làm tiêu chí quan trọng. Việc xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ không chỉ giúp tránh lãng phí tài nguyên mà còn tạo quỹ đất cho các dự án có năng lực, tăng tính công bằng trong tiếp cận đất đai.

Cùng với đó, tỉnh cũng chủ động rà soát danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất. Sự công khai, minh bạch trong các khâu này góp phần làm lành mạnh môi trường đầu tư, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Có thể thấy, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quy hoạch, siết chặt kỷ cương trong sử dụng đất, đổi mới công tác định giá đến đẩy mạnh số hóa dữ liệu và xử lý nghiêm các dự án vi phạm, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng nền quản lý đất đai hiện đại, hiệu lực, hiệu quả./.