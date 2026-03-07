Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sản phẩm nổi trội cho Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

(TBTCO) - Để thu hút các định chế tài chính, tập đoàn hàng đầu thế giới tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đề xuất các sản phẩm mới, nổi trội.

Thu hút các định chế tài chính

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 97/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Liên quan đến nhiệm vụ triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt, bài bản của Đà Nẵng.

Thành phố đã kịp thời hoàn thiện bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, hạ tầng và kinh phí phục vụ việc thành lập và vận hành giai đoạn đầu của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng.

Để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Thủ tướng yêu cầu TP. Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội phục vụ Trung tâm; Bố trí đầy đủ biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất và tài sản công đảm bảo hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng khẩn trương triển khai hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài ra, Thành phố có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài; xây dựng môi trường đầu tư, sinh sống thuận lợi để thu hút chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế.

Song song với đó rà soát, lựa chọn danh mục dự án trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, có khả năng lan tỏa vùng và quốc gia khi huy động vốn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ TP. Đà Nẵng trong quá trình vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trong đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm mới, nổi trội để thu hút các tổ chức, định chế tài chính và tập đoàn hàng đầu thế giới tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Bộ Công an phối hợp với TP. Đà Nẵng triển khai cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu, hạ tầng dữ liệu, giám sát vận hành các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin cho các hệ thống thông tin tại Trung tâm.

Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ phối hợp với TP. Đà Nẵng và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia đối với các hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng các phương án bảo vệ, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Thủ tướng cũng giao TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan đưa Cơ quan giám sát VIFC vào vận hành trước ngày 15/3/2026, bảo đảm cơ chế giám sát tập trung, chuyên nghiệp…

Đảm bảo tăng trưởng hai con số

Tại thông báo kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng đã đạt được.

Trong năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đà Nẵng năm 2025 đạt 9,18%; xếp vị trí thứ 9/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đứng thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Thành phố Đà Nẵng trong ngày 28/2. Ảnh: Mai Quang.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Trong 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn TP.Đà Nẵng tăng 13,11%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 21,8%. Thu hút đầu tư trong nước đạt trên 34.779 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2025; thu hút vốn FDI đạt 34,46 triệu USD.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030 sau điều chỉnh gắn với tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế nông nghiệp, du lịch theo hướng xanh, số, tuần hoàn; hoàn thiện các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị tốt các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đà Nẵng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 11% trở lên trong năm 2026.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; mở rộng các không gian phát triển mới, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kết luận có liên quan của Bộ Chính trị.

Đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng các ưu đãi từ FTA…

TP. Đà Nẵng cũng phải tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức. Làm tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công; đầu tư nguồn lực, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục…