Bộ Tài chính họp triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2026

(TBTCO) - Chiều ngày 6/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác tháng 2; kế hoạch triển khai Chương trình công tác tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Phạm Chí Thanh cho biết, trong tháng 2, dù có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và phát sinh nhiều công việc đột xuất, Bộ Tài chính vẫn bám sát các chương trình kế hoạch công tác.

Về điều hành kinh tế - xã hội, trước bối cảnh nhiều biến động, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu các kịch bản tăng trưởng; trình báo cáo đánh giá tổng thể kinh tế xã hội và tham mưu thành lập Tổ điều phối kinh tế vĩ mô. Bộ cũng đang tập trung xây dựng báo cáo đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, dự kiến cho giai đoạn 2026 - 2030, và báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29 để triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Một trong những điểm sáng của tình hình 2 tháng đầu năm 2026 là công tác thu ngân sách. Cập nhật số liệu chi tiết đến ngày 5/3, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân thông tin, tổng thu ngân sách nhà nước đã đạt 628.213 tỷ đồng, bằng 24,84% dự toán và tăng 15,62% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô đạt hơn 577 nghìn tỷ đồng, bằng 26,24% dự toán, tăng 17,12% so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá về tình hình thu ngân sách, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định kết quả là tích cực và nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tăng 10% so với thực hiện của năm 2025. Cho dù bối cảnh rất khó khăn, nhưng Bộ trưởng cũng nêu rõ dư địa là có và yêu cầu các đơn vị tiếp tục quyết liệt chống thất thu và gian lận thuế.

Về chi ngân sách, theo báo cáo tại Hội nghị, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 311 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân đầu tư công cũng ghi nhận điểm sáng khi tính đến hết tháng 2, các bộ ngành và địa phương đã giao chi tiết 975 nghìn tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch năm 2026. Kết quả giải ngân 2 tháng đạt 55,7 nghìn tỷ đồng, cao hơn 11 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn 15 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương chưa phân bổ chi tiết 32 nghìn tỷ đồng do đang hoàn thiện thủ tục.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng mạnh

Thông tin về diễn biến thị trường vốn, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, dù chịu ảnh hưởng tâm lý từ thị trường toàn cầu khiến chỉ số có vài phiên giảm liên tiếp, nhưng thanh khoản thị trường lại tăng rất mạnh. Có những ngày giao dịch xấp xỉ 50.000 tỷ đồng với gần 3 triệu lệnh giao dịch, gần gấp đôi các phiên bình thường. “Lo ngại nhất đối với thị trường chứng khoán là câu chuyện không có thanh khoản chứ không phải là giảm điểm”, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đến nay, theo bà Vũ Thị Chân Phương, quy mô vốn hóa của cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu đạt trên 100% GDP ước tính năm 2025.

Bà cũng khẳng định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với Vụ Ngân sách Nhà nước để cung cấp thông tin, phân tích và báo cáo tình hình. Đồng thời, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi mức độ ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông để có tham mưu cho Bộ, Chính phủ về các giải pháp điều hành, đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động an toàn, minh bạch.

Liên quan đến mục tiêu nâng hạng, sau khi được tổ chức FTSE công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục làm việc với FTSE trong kỳ đánh giá tháng 3.

Ủy ban dự kiến tổ chức một Hội nghị Phát triển thị trường chứng khoán vào ngày 20/3 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ước tính có khoảng 400 - 500 doanh nghiệp và các định chế tài chính tham gia nhằm thảo luận, tìm giải pháp thúc đẩy huy động vốn qua thị trường./.