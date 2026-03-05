Với quy mô vốn đầu tư công năm 2026 lên tới hơn 156.000 tỷ đồng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải ngân nhằm tạo lực kéo cho tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng. Dù kết quả giải ngân 2 tháng đầu năm đạt gần 10.000 tỷ đồng, cao hơn mức bình quân cả nước, song áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân trước ngày 30/9/2026 đòi hỏi các sở ngành, địa phương phải khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và triển khai dự án trọng điểm.

Chiều ngày 5/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị giao ban về công tác đầu tư công. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường.

Giải ngân gần 10.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm, cao hơn bình quân cả nước

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố được Trung ương giao hơn 125.930 tỷ đồng, trong đó vốn ODA cấp phát hơn 1.203 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương trong nước gần 3.900 tỷ đồng và phần lớn là vốn ngân sách thành phố.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đã giao chủ động giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với tổng số 156.000,990 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch đầu năm. Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách thành phố chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 148.779 tỷ đồng, tiếp đến là vốn ODA hơn 3.321 tỷ đồng và phần còn lại là vốn ngân sách Trung ương.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Về kết quả giải ngân, đến ngày 28/2, Hà Nội đã giải ngân 9.536,6 tỷ đồng, tương đương 7,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến ngày 4/3, con số này tăng lên 9.968,5 tỷ đồng, đạt 7,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và khoảng 6,39% kế hoạch thành phố giao cập nhật.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, mức giải ngân này cao hơn mức bình quân chung của cả nước (5,6%), song mới đạt khoảng 48,6% so với tiến độ kế hoạch thành phố đặt ra cho giai đoạn đầu năm. Xét theo cơ cấu nguồn vốn, phần vốn cân đối ngân sách địa phương chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 9.176 tỷ đồng đã được giải ngân. Vốn ODA đạt hơn 367 tỷ đồng, trong khi vốn ngân sách Trung ương mới giải ngân hơn 19 tỷ đồng.

Các dự án lớn, trọng điểm của Thành phố cũng đang được tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ. Nhóm 9 dự án trọng điểm gồm cầu Vân Phúc, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát và đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng vốn bố trí năm 2026 khoảng 9.525 tỷ đồng. Đến đầu tháng 3, các dự án này đã giải ngân 1.583,6 tỷ đồng, đạt 16,63% kế hoạch.

Trong khi đó, nhóm 11 dự án khẩn cấp của thành phố có tổng vốn bố trí hơn 8.239 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 1.738 tỷ đồng, đạt 21,1%.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, trong tháng 3/2026, thành phố sẽ rà soát từng dự án chậm tiến độ để xác định rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp tháo gỡ. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, chủ đầu tư phải làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân chậm tiến độ. Với các dự án ngoài ngân sách, các sở, ngành liên quan sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và đất đai

Riêng nhóm dự án sử dụng vốn ODA và các tuyến đường sắt đô thị có tổng kế hoạch vốn năm 2026 khoảng 19.317 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân mới đạt 2,57%, chủ yếu do một số thủ tục liên quan đến hiệp định vay và hợp đồng với nhà thầu còn kéo dài.

Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết thêm, năm 2026 là năm có quy mô vốn đầu tư công rất lớn. Tổng kế hoạch vốn hiện đã lên tới 156 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025. Khối lượng vốn đầu tư công năm nay rất lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với tiến độ triển khai và năng lực tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 30/9/2026 nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11% trong năm nay.

Theo kế hoạch, riêng quý I/2026 Hà Nội phải giải ngân khoảng 32.700 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch năm. Trong khi đó, kết quả dự kiến đến hết tháng 2 mới đạt chưa đầy 10.000 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng trong tháng 3, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 23.000 tỷ đồng để bảo đảm tiến độ.

Để đạt mục tiêu này, Sở Tài chính đề nghị các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ ngay các nút thắt đang ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục là rào cản lớn nhất đối với nhiều dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo hay cầu Thượng Cát. Bên cạnh đó, việc thiếu quỹ đất tái định cư, khó xác định nguồn gốc đất và sự thay đổi chính sách bồi thường cũng khiến quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn.

Tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy giải ngân và tăng trưởng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, nguồn lực đầu tư công hiện nay là cơ hội rất lớn để thành phố phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo ông, không phải địa phương nào cũng có điều kiện bố trí nguồn vốn lớn như Hà Nội để triển khai đồng loạt các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, nếu có nguồn vốn mà không giải ngân được sẽ là điều rất đáng tiếc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại hội nghị.

“Đầu tư công chính là động lực dẫn dắt phát triển của Thủ đô, đồng thời tạo nền tảng thu hút thêm nguồn lực xã hội và vốn ngoài ngân sách tham gia phát triển hạ tầng” - ông Nguyễn Xuân Lưu nêu rõ. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và Chủ tịch UBND các xã, phường phải nhận thức rõ trách nhiệm trong việc triển khai và giải ngân nguồn vốn được giao.

Một điểm mới được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là cơ chế linh hoạt theo Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo đó, các dự án đã nằm trong danh mục đầu tư công của thành phố có thể được giải ngân linh hoạt theo tổng mức đầu tư và giá trị gói thầu.

Cơ chế này giúp rút ngắn quy trình thủ tục và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu trách nhiệm cao hơn đối với các đơn vị thực hiện. Theo quy định mới, những đơn vị không giải ngân được vốn theo tiến độ sẽ bị điều chuyển vốn sang các đơn vị khác có khả năng triển khai tốt hơn.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu phải triển khai giải ngân đầu tư công một cách chặt chẽ, hiệu quả và đúng tiến độ.

Theo ông Vũ Đại Thắng, các dự án đầu tư công đã được thẩm định, phê duyệt phải được ưu tiên triển khai để phát huy hiệu quả nguồn lực. Thành phố đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác giải ngân từ năm 2025, song tiến độ những tháng đầu năm 2026 vẫn còn thấp so với yêu cầu. Một trong những nguyên nhân chính vẫn là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, còn có các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, tiêu chuẩn và định mức.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở ngành và địa phương xác định quý I là giai đoạn tăng tốc giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt tối thiểu 20% kế hoạch vốn ngay trong quý này.

Một vấn đề đáng lưu ý khác là việc phân khai vốn đầu tư công. Theo báo cáo, hiện vẫn còn gần 30% vốn đầu tư công của cấp xã, phường chưa được phân khai. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu việc phân khai vốn phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, các sở ngành cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức và đơn giá cho các lĩnh vực mới như đô thị thông minh và hạ tầng công nghệ.

Hiện Hà Nội đang triển khai khoảng 336 dự án đầu tư công với quy mô vốn rất lớn. Vì vậy, thành phố sẽ tiến hành rà soát, phân loại dự án để tập trung nguồn lực cho các công trình cấp bách và có khả năng hoàn thành sớm./.