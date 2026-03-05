Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì một nền kinh tế công bằng và thịnh vượng

(TBTCO) - Phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động, mà còn là động lực đổi mới, lãnh đạo và tăng trưởng dựa trên sự đa dạng và hòa nhập.

Ngày 5/3/2026, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026 với chủ đề “Quyền - Công lý - Hành động - Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái”, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Lãnh sứ quán Úc tại TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) phối hợp tổ chức sự kiện sự kiện “Rung chuông vì Bình đẳng giới 2026” tại trụ sở của HoSE, với sự đồng hành của Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Sự kiện “Rung chuông vì Bình đẳng giới 2026” tại trụ sở của HoSE.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bất bình đẳng giới vẫn gây tổn thất kinh tế khổng lồ trên toàn cầu, ước tính hơn 160 nghìn tỷ USD giá trị kinh tế từ nguồn lực con người bị mất do bất bình đẳng giới. Đồng thời, các sở giao dịch chứng khoán - nơi niêm yết hơn 50.000 doanh nghiệp với tổng vốn hóa vượt 90 nghìn tỷ USD - đang ngày càng được nhìn nhận là tác nhân then chốt thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Đây là năm thứ 11 sự kiện “Rung chuông vì Bình đẳng giới” được tổ chức trên toàn cầu và là lần thứ 7 Việt Nam tham gia nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Năm 2025, chiến dịch đã huy động 114 sở giao dịch và trung tâm thanh toán tại hơn 90 quốc gia, phản ánh sự đồng thuận ngày càng lớn của thị trường tài chính về vai trò của bình đẳng giới trong phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

Với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì nền kinh tế công bằng và thịnh vượng”, sự kiện năm nay nhấn mạnh rằng, phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động, mà còn là động lực đổi mới, lãnh đạo và tăng trưởng dựa trên sự đa dạng và hòa nhập. Sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức, công ty chứng khoán, công ty niêm yết trên HoSE, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Phiên thảo luận “Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì một nền kinh tế công bằng và thịnh vượng”

Phiên thảo luận “Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì một nền kinh tế công bằng và thịnh vượng” quy tụ các diễn giả đến từ Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (APED), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG), Công ty TNHH Olam Việt Nam… chia sẻ về những thực tiễn, rào cản và cơ hội tham gia thị trường của phụ nữ và những sáng kiến nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo nữ trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, UN Women đã giới thiệu Sáng kiến Phòng thí nghiệm tài chính bền vững khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nền tảng hợp tác khu vực đầu tiên nhằm hỗ trợ các sở giao dịch và cơ quan quản lý tăng tốc hành động vì bình đẳng giới trong thị trường vốn.

“Rung chuông vì Bình đẳng giới” là lời kêu gọi các bên liên quan cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay xây dựng một thị trường bao trùm hơn nơi phụ nữ có thể tiếp cận, tham gia, lãnh đạo và hưởng lợi bình đẳng từ tăng trưởng kinh tế./.