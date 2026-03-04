Tuổi trẻ Bộ Tài chính tham gia Giải Pickleball kỷ niệm 80 năm Ngành Tài chính Quân đội

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, đoàn viên và cán bộ, công chức một số đơn vị của Bộ Tài chính tham gia Giải Pickleball chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Quân đội.

Ngày 4/3, tại Nhà thi đấu đa năng Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội) đã diễn ra Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Quân đội (25/3/1946 - 25/3/2026). Hoạt động được tổ chức trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị.

Đoàn viên, cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham gia Giải Pickleball kỷ niệm 80 năm Ngành Tài chính Quân đội. Ảnh: Thu Hương.

Được sự cho phép của lãnh đạo Vụ, Chi đoàn Vụ I (Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt) - Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp, liên quân với các đơn vị thuộc Bộ gồm Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành tham dự giải đấu. Liên quân có sự tham gia của đông đảo các đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, công chức các đơn vị, thể hiện tinh thần nhiệt huyết và sự hưởng ứng tích cực đối với các hoạt động trong khuôn khổ Tháng Thanh niên.

Tại giải đấu, các vận động viên của liên quân Bộ Tài chính tham gia thi đấu theo hình thức đôi, trong đó có nội dung đôi nam - nữ, mang đến không khí thi đấu sôi nổi, hấp dẫn và giàu tính gắn kết. Các cặp vận động viên đã phối hợp ăn ý, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu nhiệt tình và cống hiến nhiều pha bóng đẹp.

Thông qua các trận đấu, các đoàn viên, thanh niên và cán bộ các đơn vị không chỉ có cơ hội rèn luyện thể lực mà còn tăng cường giao lưu, học hỏi, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các đơn vị trong Bộ Tài chính.

Liên quân Bộ Tài chính giành giải nhì thi đấu Pickleball. Ảnh: Thu Hương.

Kết thúc giải đấu, liên quân các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã xuất sắc giành giải nhì, qua đó khẳng định tinh thần đoàn kết, sự phối hợp hiệu quả cũng như phong trào thể dục thể thao ngày càng được lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ về hoạt động này, đồng chí Nguyễn Phương Linh - Bí thư Chi đoàn Vụ I cho biết, việc tham gia Giải Pickleball là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Quân đội, đồng thời góp phần tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ các đơn vị. Qua đó, phong trào rèn luyện thể thao được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết và xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Thu Hương.