Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư: “Người gác cửa” bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư công

(TBTCO) - Năm 2025, trong bối cảnh tổ chức bộ máy được kiện toàn và yêu cầu quản lý đầu tư ngày càng cao, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư đã phát huy vai trò nòng cốt trong thẩm định các chương trình, dự án trọng điểm và giám sát, đánh giá đầu tư trên phạm vi cả nước. Bước sang năm 2026, Vụ tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Chiều 23/12/2025, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Khẳng định vai trò then chốt trong giám sát, thẩm định đầu tư công

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển động mạnh mẽ trong công tác quản lý đầu tư của Nhà nước, gắn với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát.

Trong bối cảnh đó, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư - đơn vị mới được kiện toàn thuộc Bộ Tài chính - đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động triển khai nhiệm vụ và từng bước khẳng định vai trò là đầu mối quan trọng trong công tác giám sát, đánh giá và thẩm định đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Việt Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư cho biết, ngay từ những tháng đầu năm, mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ rất gấp, Vụ vẫn tập trung cao độ cho công tác chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực thẩm định các chương trình, dự án quan trọng.

Theo đó, trong năm 2025, Vụ đã tham gia tổ chức thẩm định nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Đây đều là những chương trình, dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội và cân đối nguồn lực quốc gia.

Điểm nổi bật của công tác thẩm định năm 2025 là yêu cầu về tiến độ rất cao. Nhiều nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn, có trường hợp chỉ từ một đến hai tháng, thậm chí chưa đầy 3 tuần. Trước áp lực đó, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư đã chủ động đổi mới cách tiếp cận, tổ chức công việc theo hướng linh hoạt nhưng chặt chẽ; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của từng cán bộ, công chức.

Ông Đoàn Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo và công chức của Vụ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Các báo cáo thẩm định được chuẩn bị công phu, bám sát quy định pháp luật, đánh giá toàn diện về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn lực và tính khả thi của dự án, góp phần nâng cao chất lượng các quyết định đầu tư lớn của Nhà nước.

Trong năm 2025, mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ rất gấp, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư vẫn tập trung cao độ cho công tác chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực thẩm định các chương trình, dự án quan trọng.

Đẩy mạnh giám sát, nâng cao minh bạch đầu tư

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư tiếp tục được Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2025, Vụ đã chủ trì tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên phạm vi cả nước, phản ánh đầy đủ tình hình thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Các báo cáo giám sát đã cung cấp thông tin quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai dự án tại một số bộ, ngành, địa phương, làm cơ sở đề xuất các giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Một dấu ấn đáng chú ý trong năm 2025 là việc Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư chủ động tham mưu, phối hợp hoàn thiện Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Trước yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường báo cáo trực tuyến, Vụ đã tích cực rà soát, cập nhật dữ liệu, nghiên cứu bổ sung các chức năng báo cáo mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc triển khai các chức năng báo cáo trực tuyến về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng, cũng như báo cáo kết quả đầu tư định kỳ, đã góp phần nâng cao tính kịp thời, minh bạch và hiệu quả của công tác giám sát đầu tư.

Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư Đoàn Đức Thành khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và công chức của Vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; khắc phục các hạn chế còn tồn tại; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư còn đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Trong năm 2025, Vụ đã chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, thay thế Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường hậu kiểm.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm định năm 2026

Bước sang năm 2026, năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, yêu cầu đặt ra đối với công tác giám sát, đánh giá và thẩm định đầu tư ngày càng cao cả về chất lượng, tiến độ và tính dự báo.

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng bộ chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư công; tăng cường giám sát tại các địa phương, lĩnh vực trọng điểm.

Đối với công tác thẩm định, Vụ tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các chương trình, dự án lớn, phức tạp; chú trọng đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, tác động tài khóa, khả năng cân đối nguồn lực và tính bền vững của dự án. Việc xây dựng và ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác thẩm định và giám sát, đánh giá đầu tư được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm chuẩn hóa quy trình, thống nhất cách làm trong toàn ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư đã đạt được trong năm 2025, đồng thời đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 mà Vụ đề ra. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là hướng đi đúng, sát thực tiễn, tập trung vào 3 trụ cột: hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng giám sát, đánh giá đầu tư và thẩm định dự án.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ để Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư triển khai trong năm tới, như tăng cường hơn nữa sự phối hợp, tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng tham mưu; khẩn trương xây dựng 2 Sổ tay hướng dẫn (thẩm định và giám sát đánh giá đầu tư), đây là công cụ thiết thực giúp thống nhất cách làm, nâng cao chất lượng cho toàn ngành; tăng cường bồi dưỡng cán bộ cũng như đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, đường sắt tốc độ cao…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Đoàn Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và công chức của Vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; khắc phục các hạn chế còn tồn tại; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2026./.