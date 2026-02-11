Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa ký Quyết định số 02/QĐ-HĐĐHTTTC ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng.

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hội đồng có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và tại TP. Đà Nẵng; ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế; cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành tại hai thành phố;

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ

Theo Quyết định số 02/QĐ-HĐĐHTTTC, Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, biểu quyết theo đa số, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng.

Các ý kiến khác nhau của các thành viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về Trung tâm tài chính quốc tế đều được báo cáo với Chủ tịch Hội đồng để xem xét, quyết định.

Chủ tịch Hội đồng là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Hội đồng, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng trong các lĩnh vực thuộc Bộ Tài chính quản lý; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trong lĩnh vực thuộc Bộ Tài chính quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng trong các lĩnh vực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trong lĩnh vực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được uỷ quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Các thành viên Hội đồng được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định và có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trong các lĩnh vực mà cơ quan chủ quản phụ trách; đôn đốc, kiểm tra cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng; tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng theo quy định. Trường hợp vắng mặt không tham gia được, thì thành viên Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng và ủy quyền cho người có trách nhiệm dự họp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng./.