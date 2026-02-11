BAC A BANK đẩy mạnh ưu đãi chuyển tiền quốc tế trong năm 2026

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Chuyển tiền năm châu - Phí giảm cực sâu” dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển ngoại tệ từ Việt Nam đi nước ngoài trong năm 2026. Chương trình mang đến cơ hội miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế cùng nhiều mức giảm phí hấp dẫn, giúp khách hàng tối ưu chi phí, đảm bảo minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh nhu cầu chuyển tiền quốc tế phục vụ học tập, lao động, đầu tư, định cư và trợ cấp thân nhân ngày càng gia tăng, việc lựa chọn ngân hàng uy tín không chỉ giúp giao dịch được thực hiện nhanh chóng mà còn bảo đảm hồ sơ, chứng từ rõ ràng, phù hợp với các quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước.

Chia sẻ về nhu cầu thực tế, anh Đỗ Hải Quân (45 tuổi, Hà Nội) - phụ huynh có con đang du học tại Nhật Bản cho biết: “Gia đình tôi thường xuyên phải chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho con nên rất quan tâm đến yếu tố an toàn và tiết kiệm chi phí. Tôi ưu tiên lựa chọn ngân hàng có uy tín, quy trình rõ ràng và mức phí hợp lý để có thể yên tâm giao dịch lâu dài. Khi biết BAC A BANK có chương trình miễn phí chuyển tiền quốc tế vào một số thời điểm nhất định trong tuần, tôi thấy đây là giải pháp rất thiết thực cho những gia đình có con đi học ở nước ngoài”.

Thấu hiểu mong muốn của khách hàng được trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế thuận tiện với mức phí cạnh tranh, đáp ứng đa dạng mục đích giao dịch, nhiều năm qua BAC A BANK liên tục đưa ra các chính ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế với nhiều điều khoản áp dụng linh hoạt.

Với chương trình “Chuyển tiền năm châu - Phí giảm cực sâu” triển khai xuyên suốt trong năm 2026 này, BAC A BANK ưu đãi giảm tới 60% phí chuyển tiền quốc tế vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 đối với khách hàng cá nhân chuyển tiền đi tại BAC A BANK và mua ngoại tệ chuyển khoản tối thiểu từ 2.000 USD trở lên, đặc biệt miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế vào thứ Hai hàng tuần.

Đối với các khách hàng chuyển tiền quốc tế phục vụ các mục đích như du học, định cư, thừa kế, cho tặng, trợ cấp thân nhân, công tác, du lịch, thăm viếng, đầu tư ra nước ngoài… khi mua ngoại tệ chuyển khoản từ 2.000 USD trở lên, khách hàng được áp dụng mức giảm tới 70% phí chuyển tiền quốc tế, đồng thời được giảm tới 10 triệu đồng phí tài khoản số đẹp và miễn phí 100% phí xác nhận số dư tài khoản phục vụ chứng minh tài chính, xin thị thực.

Chia sẻ về nỗ lực không ngừng hoàn thiện dịch vụ khách hàng và chuẩn hóa quy trình vận hành, Đại diện Trung tâm Thanh toán quốc tế, Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết: “Dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BAC A BANK được triển khai bởi đội ngũ giao dịch viên giàu kinh nghiệm, cùng chính sách chăm sóc khách hàng ưu việt, sẽ góp phần giúp khách hàng trải nghiệm các giao dịch thông suốt, đến đúng lúc đúng tay người nhận. Thông qua chương trình ưu đãi này, Ngân hàng mong muốn khuyến khích khách hàng lựa chọn kênh giao dịch minh bạch, đồng thời giúp tiết giảm chi phí cho các nhu cầu chuyển tiền chính đáng".

Trong xu hướng các ngân hàng ngày càng đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế theo hướng hiện đại, an toàn và thân thiện với người dùng, chương trình “Chuyển tiền năm châu - Phí giảm cực sâu” của BAC A BANK tiếp tục nhấn mạnh định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị thiết thực cho mỗi khách hàng./.