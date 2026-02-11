Cấp phát tiền mặt và khôi phục nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Gia Lai

(TBTCO) - Từ ngày 9 - 12/2, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức cấp phát tiền mặt đa mục đích, hỗ trợ sửa nhà và hỗ trợ đồ dùng gia đình cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ tiền mặt, khôi phục nhà ở và các vật dụng thiết yếu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Gia Lai”, do Quỹ Cứu trợ khẩn cấp Trung ương của Liên Hợp quốc (CERF) tài trợ nhằm giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, khắc phục thiệt hại và phục hồi sau thiên tai.

Trong đợt hỗ trợ này, 1.920 hộ gia đình tại 7 xã, phường được nhận hỗ trợ tiền mặt đa mục đích, giúp các hộ chủ động chi trả cho những nhu cầu thiết yếu như lương thực, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng sinh hoạt hoặc chi phí học tập.

Cấp phát tiền mặt hỗ trợ hộ gia đình sửa chữa nhà ở bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Gia Lai. Ảnh: UNDP

Bên cạnh đó, 280 hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, góp phần đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn và giảm thiểu rủi ro trước các đợt thiên tai trong tương lai, 1000 hộ gia đình nhận thùng đồ dùng gia đình.

Phát biểu tại buổi bàn giao, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Đây là chương trình viện trợ kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp nhiều hộ gia đình nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai có kinh phí, vật dụng thiết yếu để khôi phục nhà ở và ổn định cuộc sống. Đặc biệt, người dân được nhận hỗ trợ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để kịp mua sắm, hoàn thiện sửa chữa nhà cửa, vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc”.

Bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam chia sẻ: “Bão Kalmaegi đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà ở, sinh kế và các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, điều thực sự nổi bật chính là tinh thần đoàn kết mạnh mẽ trong cộng đồng, khi các gia đình đã hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua những khó khăn này. Thông qua hỗ trợ tiền mặt đa mục đích từ chương trình, các hộ gia đình có thể chủ động quyết định cách tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của mình, như lương thực, chăm sóc sức khỏe, các vật dụng sinh hoạt thiết yếu hoặc chi phí học tập”.

Bà Đặng Thị Ngọc - người dân tộc Chăm, xã Canh Vinh đại diện cho các hộ gia đình chia sẻ: “Khi nhận được tiền 20 triệu để sửa nhà, tôi rất vui và thấy yên tâm hơn. Tiền đó tôi trả cho thợ, mua tôn và vật liệu. Giờ gia đình có nhà mà ở, có chỗ che nắng che mưa, chúng tôi vui vẻ đón Tết”.

Hoạt động cấp phát được triển khai thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Đoàn làm việc cũng đến thăm hỏi trực tiếp một số hộ gia đình hưởng lợi nhằm ghi nhận những khó khăn thực tế và tăng cường kết nối giữa các bên tham gia hỗ trợ.

Thông qua chương trình này, UNDP tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các địa phương trong công tác ứng phó khẩn cấp, phục hồi sớm và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước các tác động ngày càng gia tăng của thiên tai và biến đổi khí hậu./.