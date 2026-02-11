Hà Nội: Phân luồng giao thông tạm thời tại nút Giải Phóng - Kim Đồng

(TBTCO) - Nhằm phục vụ việc đưa vào khai thác hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng và tuyến đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A), Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực nút giao Giải Phóng - Kim Đồng và các tuyến liên quan. Thời gian áp dụng từ ngày 10/2 đến hết ngày 31/3/2026.

Theo phương án, các phương tiện được phép lưu thông hai chiều dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng theo hướng từ đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại. Để bảo đảm an toàn, Sở Xây dựng cấm xe thô sơ, người đi bộ và các phương tiện có chiều cao vượt quá 4,75 m lưu thông qua hầm chui. Người đi bộ và các phương tiện không được phép qua hầm sẽ di chuyển trên mặt nút giao phía trên, tuân thủ hệ thống biển báo, vạch sơn và đèn tín hiệu giao thông.

Phân luồng giao thông tạm thời tại nút Giải Phóng - Kim Đồng từ ngày 10/2 đến hết ngày 31/3/2026. Ảnh: HN.

Tại khu vực trung tâm nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng cầu vượt Ngã Tư Vọng được đi thẳng qua nút giao; được quay đầu tại trung tâm nút để đi bến xe Giáp Bát hoặc rẽ phải vào đường Kim Đồng. Ở chiều từ bến xe Giáp Bát đi trung tâm thành phố, các phương tiện được đi thẳng qua nút giao; được quay đầu tại trung tâm nút và tại hai điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng để rẽ trái vào Kim Đồng.

Đáng chú ý, tại các điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng, cơ quan chức năng cấm ô tô quay đầu trong giờ cao điểm theo chiều đi bến xe Giáp Bát; đồng thời cấm ô tô quay đầu theo chiều đi trung tâm thành phố nhằm hạn chế xung đột giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc. Các phương tiện lưu thông trên đường Kim Đồng được rẽ trái đi bến xe Giáp Bát và rẽ phải đi cầu vượt Ngã Tư Vọng theo hướng dẫn của hệ thống biển báo và đèn tín hiệu.

Đối với tuyến đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A), Sở Xây dựng tổ chức giao thông tạm thời theo hướng một chiều. Cụ thể, các phương tiện từ đường 2,5 (đoạn từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn) được đi thẳng một chiều đến dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng và theo chiều ngược lại. Trường hợp các phương tiện đi theo hướng hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có nhu cầu quay đầu về hướng ngõ 192 Lê Trọng Tấn phải đi thẳng và thực hiện quay đầu tại 4 điểm mở dải phân cách giữa đường 2,5 theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hạ tầng tổ chức giao thông, điều chỉnh pha đèn tín hiệu, bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn nhằm bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt trong thời gian vận hành tạm thời.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội được đề nghị phối hợp tổ chức hướng dẫn, phân luồng từ xa, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Chính quyền các phường liên quan có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân; yêu cầu các phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm phương án phân luồng mới, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn./.