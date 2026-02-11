(TBTCO) - Chiều nay 11/2/2026, Cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp với Tập đoàn Misa tổ chức chương trình tập huấn “Cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh ghi chép sổ sách - kê khai - nộp thuế thành công” theo hình thức trực tuyến với mục tiêu đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh.

Với mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thuận lợi các quy định thuế mới, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng hàng hóa lưu thông trong thị trường là rất lớn, với tinh thần trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ bà con tiểu thương thực hiện ghi chép sổ sách, kê khai chính xác lượng hàng hóa giao dịch, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Tập đoàn Misa tổ chức chương trình tập huấn “Cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh ghi chép sổ sách - kê khai - nộp thuế thành công”.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại buổi tập huấn.

Với chủ đề cấp thiết, chương trình tập huấn đã thu hút hơn 10.000 nghìn hộ kinh doanh đăng ký tham dự, đồng thời ghi nhận trên 3 triệu lượt xem qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, chương trình được triển khai nhằm hướng dẫn hộ kinh doanh thực hành đầy đủ quy trình ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế đúng quy định, qua đó giúp chủ động kiểm soát số liệu, hạn chế sai sót và giảm áp lực quyết toán.

Chung quan điểm, ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Misa khẳng định, tiếp nối thành công của công tác phối hợp trong chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, và để thực hiện cam kết trước đó của đội ngũ Misa, đó là: “đồng hành, thấu hiểu, trách nhiệm” cùng với bà con tiểu thương cả nước, lần phối hợp này Misa sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai các hoạt động “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, thực hiện kê khai thuế thuận lợi, chính xác và tuân thủ quy định.

Ông Lê Hồng Quang cho biết, chương trình tập huấn chia sẻ những nội dung hữu ích đối với hộ kinh doanh trong sự kiện bao gồm: Hiểu đúng về nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh; Hướng dẫn chi tiết cách khai thuế đúng quy định; Giải pháp công nghệ giúp hộ kinh doanh khai thuế dễ dàng, giảm thiểu sai sót; Giải đáp các câu hỏi của hộ kinh doanh.

“Những kết quả và nội dung trao đổi, tư vấn tháo gỡ vướng mắc lần này sẽ được Misa cùng Cục Thuế lắng nghe, tổng hợp, phân tích và trong thời gian sớm nhất sẽ cho ra các sản phẩm tuyên truyền hướng dẫn bằng các hình thức thể hiện như thiết kế các “tờ rơi điện tử”, video clip ngắn đăng tải trên các nền tảng website, mạng xã hội (fanpage, tiktok, youtube,…) của Misa và Cục Thuế để bất cứ lúc nào bà con cũng có thể truy cập để nắm bắt thông tin về chính sách, quy trình quản lý thuế của Nhà nước; cách thức ghi chép sổ sách - kê khai - nộp thuế thành công để thực hiện tốt nhất nghĩa vụ thuế. Và đây chính là ý nghĩa lớn nhất của mục tiêu “cầm tay chỉ việc” được đề cập tại buổi tập huấn” - ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

“Hiểu đúng” khi thực hiện nghĩa vụ kê khai

Theo bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng Ban Quản lý Tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế), các điểm thay đổi quan trọng trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh từ năm 2026, là “Hiểu đúng - Chuẩn bị đủ trước khi kê khai” và coi đây là bước then chốt giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế chính xác và hạn chế rủi ro.

Theo đó, bà Trà khuyến nghị, hộ kinh doanh cần lưu ý bốn nội dung trọng tâm: Rà soát đầy đủ doanh thu theo từng kênh bán hàng, ghi nhận toàn bộ doanh thu phát sinh; Lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ đầu vào - đầu ra và dữ liệu bán hàng theo quy định; Xác định đúng nhóm hộ kinh doanh theo mức doanh thu để áp dụng nghĩa vụ thuế và chế độ kế toán phù hợp; Chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, sổ sách trước khi kê khai.

Các chuyên gia giải đáp, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế.

Hiện nay, hộ kinh doanh được phân thành các nhóm theo quy mô doanh thu, trong đó nhóm doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm được miễn thuế nhưng vẫn phải theo dõi và kê khai doanh thu, các nhóm doanh thu cao hơn thực hiện kê khai, nộp thuế và chế độ kế toán theo quy định tương ứng. Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách và xác định đúng nhóm kinh doanh ngay từ đầu sẽ giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát số liệu, kê khai chính xác, giảm sai sót và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đồng quan điểm, bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thuế Savitax khuyến nghị, hộ kinh doanh cần thực hiện xuất hóa đơn điện tử đúng thời điểm khi chuyển giao hàng hóa hoặc hoàn thành cung cấp dịch vụ; đảm bảo đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP; đồng thời tổ chức ghi chép sổ sách kế toán theo Thông tư 152/2025/TT-BTC phù hợp với từng nhóm doanh thu để làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế chính xác. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh được hướng dẫn quy trình kê khai, nộp thuế điện tử và các mốc thời hạn quan trọng cần tuân thủ nhằm hạn chế sai sót và rủi ro vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Từ thực tiễn tư vấn, chuyên gia cũng lưu ý một số lỗi phổ biến hộ kinh doanh thường gặp như xuất hóa đơn sai thời điểm, chưa ghi nhận đầy đủ doanh thu, chưa chuẩn hóa việc lưu trữ chứng từ hoặc chưa tách bạch dòng tiền kinh doanh. Do đó, hộ kinh doanh được khuyến nghị chuẩn hóa quy trình quản lý bán hàng - tài chính ngay từ đầu, đồng thời ứng dụng các giải pháp công nghệ tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán và kê khai thuế như phần mềm Misa eShop nhằm tự động hóa việc tổng hợp số liệu, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả tuân thủ quy định thuế.

Trong khuôn khổ chương trình, phiên Tọa đàm hỏi - đáp được tổ chức nhằm trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thuế. Đại diện các Ban chuyên môn của Cục Thuế cùng các chuyên gia đã giải đáp chi tiết nhiều tình huống thực tế như xác định thời điểm xuất hóa đơn, phân loại nhóm doanh thu, lập sổ sách kế toán và thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử. Hoạt động đối thoại trực tiếp giúp hộ kinh doanh hiểu rõ quy định, xử lý đúng các phát sinh thực tế và hạn chế rủi ro sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tổng kết chương trình tập huấn, Cục Thuế và Tập đoàn Misa khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động tập huấn, hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận kịp thời chính sách mới, chuẩn hóa quy trình quản lý và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh. Với định hướng đồng hành, Cục Thuế và Misa cam kết hỗ trợ quá trình chuyển đổi số hộ kinh doanh diễn ra nhanh chóng, thực chất và hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực tuân thủ, minh bạch hóa hoạt động tài chính và xây dựng nền tảng quản trị bền vững cho cộng đồng hộ kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.