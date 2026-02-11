Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm quy định công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, theo Quyết định số 102/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương bị phạt tiền 92,5 triệu đồng vì hành vi không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty này không thực hiện công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với hàng loạt tài liệu bắt buộc, bao gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2023; các BCTC quý I, II, III, IV năm 2024; các BCTC quý I,II,III năm 2025; BCTC năm 2023 và 2024 đã được kiểm toán; BCTC bán niên năm 2024 và 2025 đã được soát xét; Báo cáo thường niên năm 2023 và 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 và 2025; cùng với thông báo mời họp, tài liệu họp, biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và 2025.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 103/QĐ-XPHC, Thanh tra UBCKNN cũng xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 số tiền 92,5 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm nêu trên.

Công ty này cũng không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu tương tự, gồm: các BCTC quý từ quý IV/2023 đến quý III/2025; BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; BCTC bán niên năm 2024, 2025 đã được soát xét; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025 và tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025./.