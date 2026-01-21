Hai doanh nghiệp bất động sản bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành liên tiếp các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất xanh miền Nam và Công ty TNHH Saigon Glory do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến tình hình tài chính và trái phiếu doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Theo đó, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 66/QĐ-XPVPHC xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất xanh miền Nam, có trụ sở tại tòa nhà Pearl Plaza, TP. Hồ Chí Minh. Theo kết luận của cơ quan thanh tra, doanh nghiệp này đã không công bố nhiều thông tin bắt buộc, bao gồm báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, việc thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu trong các năm 2023 và 2024, cũng như các báo cáo tài chính và báo cáo liên quan đến trái phiếu trong kỳ bán niên năm 2025.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC xử phạt 100 triệu đồng đối với Công ty TNHH Saigon Glory, có trụ sở tại phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định xử phạt, Saigon Glory đã không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn trái phiếu và việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong các năm 2024 và 2025, đồng thời chậm công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn, tình trạng chậm thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn và việc cập nhật thanh toán bổ sung đối với một số lô trái phiếu do doanh nghiệp phát hành trong giai đoạn trước đó.

Các quyết định xử phạt được ban hành theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.