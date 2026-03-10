Huy động hơn 34.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 2

(TBTCO) - Phát hành trái phiếu chính phủ trong tháng 2 tiếp tục tăng so với tháng trước, nâng tổng giá trị huy động từ đầu năm lên hơn 60.500 tỷ đồng.

Trong tháng 2/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, qua đó huy động được tổng cộng 34.495 tỷ đồng, tăng 32,44% so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 2, KBNN đã huy động được 60.541 tỷ đồng thông qua kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ, tương đương 55% kế hoạch phát hành trong quý I và đạt khoảng 12% kế hoạch phát hành cả năm 2026.

Nguồn: HNX.

Trong tháng, KBNN tổ chức gọi thầu đối với bốn kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tuy nhiên, chỉ có trái phiếu kỳ hạn 10 năm đấu thầu thành công. Lãi suất trúng thầu của kỳ hạn này tại phiên đấu thầu cuối tháng tăng 4 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu đầu tháng. Cụ thể, tại phiên đấu thầu cuối tháng 2, lãi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm được xác định ở mức 4,09%.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ tại thời điểm cuối tháng 2/2026 đạt 2.602.619 tỷ đồng, tăng 1,14% so với cuối tháng trước. Thanh khoản thị trường trong tháng có xu hướng giảm khi giá trị giao dịch bình quân đạt 14.907 tỷ đồng/phiên, giảm 12,45% so với tháng 1/2026. Trong cơ cấu giao dịch, các giao dịch mua bán thông thường (Outright) chiếm 74,24% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch mua bán lại (Repos) chiếm 25,76%.

Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm tỷ trọng nhỏ trên thị trường trái phiếu Chính phủ. Trong tháng 2, giá trị giao dịch của khối ngoại chiếm 5,26% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận bán ròng 334 tỷ đồng.