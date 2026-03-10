Hải quan chủ động siết kiểm soát buôn lậu xăng dầu qua biên giới

(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng và chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam với các nước láng giềng, Cục Hải quan vừa yêu cầu toàn ngành tăng cường các biện pháp kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Cụ thể, ngày 9/3/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 13573/CHQ-ĐTCBL yêu cầu Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan các khu vực tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Lực lượng Hải quan phối hợp với Cảnh sát biển bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép dầu D.O trên biển. Ảnh: HQ

Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông, đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và một số nước có chung đường biên giới đang xuất hiện ở mức đáng kể. Tại thời điểm ngày 9/3/2026, giá xăng RON95 tại Việt Nam được niêm yết ở mức 27.047 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với Campuchia (khoảng 31.000 đồng/lít) và Lào (khoảng 39.000 đồng/lít). Thực tế này đã xuất hiện tình trạng người dân khu vực biên giới từ Campuchia và Lào sang Việt Nam mua xăng dầu.

Trước nguy cơ phát sinh các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình cung cầu, biến động giá và mức chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam với các nước láng giềng để kịp thời dự báo, đánh giá xu hướng và xây dựng phương án phòng ngừa từ sớm.

Bên cạnh đó, lực lượng hải quan sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới.

Trong đó, các tuyến trọng điểm được yêu cầu tăng cường kiểm soát gồm tuyến đường thủy nội địa, khu vực cửa khẩu đường bộ giáp Lào và Campuchia, cùng các vùng biển có nguy cơ phát sinh buôn lậu xăng dầu.

Các đơn vị hải quan cũng được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm đối với phương tiện xuất cảnh, bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển, đặc biệt là các phương tiện có bồn, bể chứa nhiên liệu hoặc có dấu hiệu gia cố thùng, hầm có thể chứa xăng dầu. Đồng thời, chú trọng phát hiện các hành vi lợi dụng hoạt động cung ứng nhiên liệu cho tàu biển hoặc hoạt động tạm nhập, tái xuất để buôn lậu xăng dầu.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan yêu cầu đẩy mạnh phối hợp trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường và chính quyền địa phương các tỉnh biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.