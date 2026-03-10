Ngày 10/3: Giá cà phê không biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (10/3) nhìn chung không biến động, dao động trong khoảng 96.300 - 96.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định trong khoảng 144.500 - 146.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 96.300 - 96.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê duy trì quanh 96.600 đồng/kg

Khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên cho thấy giá cà phê hôm nay nhìn chung không biến động lớn, dao động trong khoảng 96.300 - 96.700 đồng/kg, với mức bình quân khoảng 96.600 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, đạt 96.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê được giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg, giữ ổn định so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Lâm Đồng có giá khoảng 96.300 đồng/kg.

Theo nhân, sau đợt tăng mạnh của thị trường thế giới trong tuần trước, nông dân tại nhiều vùng trồng cà phê đang có xu hướng bán ra chậm lại, chờ đợi những diễn biến tiếp theo của thị trường.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê giao dịch khởi sắc. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng mạnh 4,1% (148 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.772 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 3,6% (127 USD/tấn), đạt 3.679 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 tăng 4,5% (12,6 US cent/pound), lên mức 293,3 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 2,7% (7,7 US cent/pound), đạt 288,45 US cent/pound.

Đà tăng này phản ánh những lo ngại về nguồn cung và chi phí logistics đang gia tăng trên thị trường toàn cầu.

Giá tiêu duy trì ổn định

Theo khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, giá tiêu trong nước hôm nay nay tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 144.500 - 146.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) đang là hai địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 146.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu hiện được giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai có mức giá thấp hơn, phổ biến khoảng 144.500 đồng/kg.

Theo các thương lái, thị trường tiêu nội địa hiện khá ổn định do nguồn cung từ vụ thu hoạch đang được đưa ra thị trường, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn duy trì ở mức tốt.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu nhìn chung không ghi nhận biến động lớn trong những phiên giao dịch gần đây. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.953 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đang ở mức 6.050 USD/tấn; tiêu đen Malaysia duy trì ở 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.400 - 6.500 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia hiện được báo ở mức 9.262 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam lần lượt duy trì ở mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.