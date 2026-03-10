Ngày 10/3: Giá cao su thế giới giằng co trong biên độ hẹp, trong nước tăng

Giá cao su kỳ hạn gần tại một số thị trường lớn hôm nay (10/3) diễn biến thận trọng do lo ngại xu hướng của giá dầu thô biến động mạnh. Trong nước, giá mủ cao su tăng nhẹ vài nơi, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.

Giá mủ cao su trong nước hôm nay tăng nhẹ vài nơi. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,2% (0,11 Baht) lên mức 72,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,1% (0,4 Yên) về mức 363 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,1% (15 Nhân dân tệ) về mức 16,600 Nhân dân tệ/tấn.

Trong một báo cáo tháng 2, Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên (ANRPC) cho biết, thị trường cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến sẽ trải qua năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung trong năm 2026, do nhu cầu tăng cao bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô ở cả các nền kinh tế đang phát triển và phát triển.

Theo ANRPC, sản lượng cao su toàn cầu được dự báo tăng 2,4% lên 15,2 triệu tấn trong năm 2026, sau mức tăng 1,4% trong năm 2025. Trong khi đó, tổng nhu cầu tiêu thụ cao su toàn cầu năm 2026 dự kiến sẽ tăng 1,7% so với năm 2025 lên mức 15,6 triệu tấn. Trong đó, nhu cầu tại hai quốc gia tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ được dự báo tăng lần lượt 1,7% và 3,6% trong năm 2026. Điều này nhiều khả năng sẽ hỗ trợ giá cao su duy trì ở mức cao.

Giá cao su trong nước

Trong nước, Công ty MangYang tăng giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, giá thu mua mủ nước khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), tăng 80 đồng/TSC; mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1), tăng 62 đồng/DRC.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác đều bình ổn giá. Tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.