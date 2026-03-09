Ngày 9/3: Giá heo hơi ở cả 3 miền trên cả nước vẫn đang trên đà giảm

Giá heo hơi hôm nay (9/3) tiếp đà giảm tại nhiều địa phương trên cả nước, trong khi một số nơi vẫn giữ mức giá ổn định. Hiện miền Nam vẫn là khu vực có giá cao nhất cả nước, duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống mức 63.000 đồng/kg tại Cao Bằng, Bắc Ninh và Hà Nội; 62.000 đồng/kg tại Sơn La và Hưng Yên; 61.000 đồng/kg tại Thái Nguyên và Quảng Ninh.

Trong khi đó, nhiều địa phương giữ nguyên giá so với hôm trước. Tuyên Quang, Ninh Bình và Lào Cai tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg; giá heo tại Lạng Sơn, Lai Châu và Phú Thọ duy trì 61.000 đồng/kg; còn Hải Phòng và Điện Biên ổn định tại 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhiều nơi. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 61.000 đồng/kg; Quảng Trị và Huế giảm 1.000 đồng/kg còn 66.000 đồng/kg; Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg xuống 64.000 đồng/kg; Khánh Hòa cũng hạ 1.000 đồng/kg còn 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục đi ngang. Trong đó, Hà Tĩnh duy trì 61.000 đồng/kg; Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định tại 65.000 đồng/kg; còn Lâm Đồng vẫn ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại một số địa phương. Cụn thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg; mức 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Vĩnh Long sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, An Giang giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo hơi tại Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ vẫn giữ nguyên mức giá so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở 68.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Cà Mau và 67.000 đồng/kg tại Cần Thơ.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả ba miền. Hiện giá heo trên cả nước đang dao động trong khoảng 61.000 - 68.000 đồng/kg./.