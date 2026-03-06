Ngày 6/3: Giá heo hơi kéo dài xu hướng giảm mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng giảm 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lai Châu và Phú Thọ xuống mức 62.000 đồng/kg; Quảng Ninh, Hải Phòng và Điện Biên còn 63.000 đồng/kg.

Với mức giảm 1.000 đồng/kg, các địa phương gồm Tuyên Quang, Ninh Bình và Sơn La cùng xuống 63.000 đồng/kg. Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số nơi. Cụ thể, giá heo tại Gia Lai và Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An còn 63.000 đồng/kg; Hà Tĩnh xuống 62.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng ở mức 66.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giảm về 68.000 đồng/kg. Riêng Quảng Trị và Huế tiếp tục giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg, không có biến động mới so với hôm trước.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại một số địa phương giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg. Cà Mau và Vĩnh Long cũng hạ 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp và An Giang tiếp tục duy trì mức 69.000 đồng/kg; Cần Thơ giữ ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hô nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên chịu áp lực giảm giá rõ rệt nhất, với nhiều địa phương rơi xuống mức 62.000 – 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Nam vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định, giúp mặt bằng giá chung trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg./.