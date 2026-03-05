Ngày 5/3: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (5/3) tăng - giảm trái chiều khi giá dầu và cước vận tải tăng mạnh do xung đột Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn nguồn cung Trung Đông. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn kéo dài chuỗi ngày bình ổn.

Giá cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay kéo dài chuỗi ngày bình ổn. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1% (0,7 Baht) về mức 72 Naht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,1% (4 Yên) lên mức 367,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 2,2 % (380 Nhân dân tệ) về mức 16,690 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 197,1 US cent/kg, giảm 0,8% so với phiên trước.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản đảo chiều tăng trong phiên giao dịch, được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu và cước vận tải biển trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran gây gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,7 Yên, tương đương 0,46% lên 373,4 Yên/kg (khoảng 2,37 USD/kg).

Trái lại, tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) giảm 410 Nhân dân tệ, tương đương 2,39% xuống còn 16.740 nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.420,44 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 4, loại cao su tổng hợp phổ biến tăng 265 Nhân dân tệ, tương đương 1,95%, lên 13.825 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn kéo dài chuỗi ngày bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg./.