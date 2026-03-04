Ngày 4/3: Giá cao su Nhật Bản đảo chiều giảm do chứng khoán châu Á lao dốc

Giá cao su Nhật Bản hôm nay (4/3) quay đầu giảm theo đà bán tháo trên thị trường chứng khoán châu Á giữa căng thẳng Mỹ - Israel với Iran, trong khi lượng tồn kho tăng và nhu cầu yếu tiếp tục gây áp lực lên giá. Trong nước, giá mủ ổn định. Bên cạnh đó, xuất khẩu cao su của Việt Nam tăng mạnh về lượng trong những tháng đầu năm.

Giá cao su Nhật Bản hôm nay quay đầu giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 đi ngang mức 72,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,3% (4,9 Yên) về mức 363,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,6% (95 nhân dân tệ) về mức 17.070 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 198,6 US cent/kg, giảm 2,3% so với phiên trước.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 chốt phiên giảm 3,6 Yên, tương đương 0,96% xuống còn 372,6 Yên/kg, tương đương khoảng 2,37 USD/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 265 Nhân dân tệ, tương đương 1,55% xuống 16.835 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.442,37 USD/tấn.

Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 4, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 475 Nhân dân tệ, tương đương 3,64% lên 13.530 Nhân dân tệ/tấn. Trước đó trong phiên, giá đã chạm 13.660 Nhân dân tệ/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 30/1.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản chịu áp lực mạnh khi chỉ số Nikkei ghi nhận mức giảm sâu nhất kể từ tháng 11/2025, do nhà đầu tư nước ngoài bán tháo cổ phiếu trước lo ngại xung đột Mỹ - Israel với Iran lan rộng.

Cùng lúc, tồn kho cao su tại Thượng Hải tiếp tục tăng, gây áp lực lên giá. Theo dữ liệu từ các kho được SHFE giám sát, lượng dự trữ đã tăng 0,3% so với lần công bố gần nhất vào ngày 13/2.

Giá cao su trong nước

Thị trường mủ cao su nội địa tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Tại Công ty Cao su Mang Yang, giá mủ nước loại 1 được thu mua ở mức 448 đồng/TSC/kg, loại 2 ở mức 443 đồng/TSC/kg. Mủ đông tạp loại 1 có giá 442 đồng/kg, loại 2 ở mức 389 đồng/kg.

Tại Công ty Cao su Phú Riềng, giá mủ nước giữ ở mức 440 đồng/TSC/kg, trong khi mủ tạp được thu mua với giá 400 đồng/DRC/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa niêm yết giá mủ nước theo độ TSC, với mức 452 đồng/độ TSC/kg cho mủ có độ TSC từ 30 trở lên; 447 đồng/độ TSC/kg cho độ TSC từ 25 đến dưới 30; và 442 đồng/độ TSC/kg cho độ TSC từ 20 đến dưới 25. Đối với mủ chén, mủ đông, giá dao động từ 13.500 - 18.000 đồng/kg tùy theo độ DRC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan, từ đầu năm đến giữa tháng 2, xuất khẩu cao su đạt gần 260.000 tấn, thu về hơn 463 triệu USD, tăng 22,4% về lượng và 15,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực, đặc biệt đối với nhóm hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, chiếm gần 68% tổng khối lượng xuất khẩu./.