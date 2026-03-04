Ngân hàng trung ương trì hoãn cắt giảm lãi suất khi giá dầu tăng cao

(TBTCO) - Sự tăng vọt của giá dầu đã khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu thô.

Giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 18 tháng 3. Ảnh TL

Giá dầu tiếp tục tăng khi xung đột ở Trung Đông có dấu hiệu lan rộng và leo thang trong ngày thứ năm liên tiếp. Giới đầu tư và kinh tế đang bàn luận về việc những đợt tăng giá này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ lạm phát cao hơn, từ đó tác động đến các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương.

Giới đầu tư nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 18 tháng 3. Cuộc họp này sẽ công bố phiên bản mới của biểu đồ dự báo (dot plot) của Fed, một tập hợp các dự báo cho thấy các nhà hoạch định chính sách nghĩ rằng lạm phát, tăng trưởng kinh tế và lãi suất sẽ diễn biến như thế nào trong những năm tới.

Phát biểu tại hội nghị Bloomberg Invest 2026 ở thành phố New York ngày 3/3, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari - thành viên có quyền bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cho biết còn quá sớm để biết cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ có tác động như thế nào đến lạm phát.

“Tôi cảm thấy chính sách đang ở vị trí khá tốt”, Kashkari nói. “Giờ đây, chúng ta cần xem cú sốc mới này, cú sốc tiềm tàng sắp tác động đến nền kinh tế toàn cầu - tác động của nó kéo dài bao lâu và mức độ ảnh hưởng lớn đến mức nào”, ông nói thêm.

Ông Kashkari cho biết ông dự kiến ​​sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, nhưng hiện tại, với những diễn biến địa chính trị gần đây, cần xem xét thêm dữ liệu để đánh giá xem liệu lập trường đó có phù hợp hay không. Trước những sự kiện gần đây ở Trung Đông, ông dự báo lạm phát sẽ ở mức khoảng 2,5% đến 3%. Ông Kashkari nói thêm rằng, với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ, lãi suất trung lập phải cao hơn, ít nhất là trong ngắn hạn.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ bị trì hoãn.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết các quan chức tài chính đang theo dõi sát sao thị trường với “tinh thần khẩn trương cực kỳ cao”.

Khi được hỏi về khả năng can thiệp tiền tệ, bà cho biết Nhật Bản đã đạt được sự hiểu biết chung với Mỹ vào năm ngoái.

“Tôi nghĩ phản ứng tức thời khi xung đột xảy ra luôn là tìm nơi an toàn”, Serene Chen, người đứng đầu bộ phận tín dụng, tiền tệ và bán hàng thị trường mới nổi khu vực châu Á Thái Bình Dương của JPMorgan, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Singapore.

Nhưng khi đánh giá thiệt hại trong mấy ngày qua, các nhà kinh tế cho rằng câu hỏi quan trọng đối với nền kinh tế thế giới là liệu giá dầu có tiếp tục tăng hay không và điều đó sẽ kéo dài bao lâu.

“Thời gian kéo dài của cú sốc cũng quan trọng như mức độ của nó”, Neil Shearing, kinh tế trưởng tại công ty tư vấn Capital Economics, cho biết. “Nếu giá cả giảm trở lại trong vài tháng tới, hoặc do xung đột giảm leo thang hoặc do các nhà sản xuất tăng sản lượng để bù đắp bất kỳ sự gián đoạn nào, thì tác động đến lạm phát ở các thị trường phát triển có thể sẽ khiêm tốn và ngắn hạn”.

Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng vọt lên 90 - 100 USD/thùng và duy trì ở mức đó, lạm phát tại các thị trường phát triển có thể cao hơn dự kiến ​​tới 0,8%, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải bắt đầu tăng lãi suất một lần nữa, và người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng, làm kìm hãm tăng trưởng.

Những lo ngại rằng lạm phát cao hơn sẽ làm trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed cũng đã thúc đẩy đồng đô la tăng giá. Việc cắt giảm lãi suất thường gây áp lực lên một loại tiền tệ.

Việc cắt giảm lãi suất hiện chưa được phản ánh đầy đủ vào giá cho đến tháng 9, so với dự đoán trước đó là tháng 7, dựa trên giá cả trên thị trường hợp đồng tương lai quỹ liên bang. Các nhà giao dịch tiếp tục dự báo sẽ có hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm.

Đồng bảng Anh suy yếu 0,87% xuống còn 1,3290 đô la, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12. Đồng tiền này đã suy yếu do những khó khăn kinh tế và chính trị trong nước.

Đồng franc Thụy Sĩ giảm 0,1% xuống còn 0,9118 so với euro. Trong một động thái hiếm hoi hôm thứ Hai, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng can thiệp để kiềm chế đà tăng của đồng franc, điều có thể gây thiệt hại cho các nhà xuất khẩu.

Trong khi đó, giá vàng đã giảm nhẹ vào thứ Ba, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và triển vọng cắt giảm lãi suất mờ nhạt hơn khi mối lo ngại về lạm phát gia tăng trong bối cảnh lo lắng về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.

Giá vàng giao ngay giảm 3,6% xuống còn 5.137,00 USD/ounce. Giá đã đạt mức cao nhất trong hơn bốn tuần ở phiên giao dịch trước đó. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 3,5% xuống còn 5.123,70 USD.

Mặc dù được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn, vàng thường được ưa chuộng hơn trong môi trường lãi suất thấp vì nó không sinh lãi.

Giá vàng giao ngay đã tăng 19% trong năm nay, được hỗ trợ bởi sự bất ổn toàn cầu, sau đợt tăng mạnh 64% vào năm 2025. Trong khi đó, giá bạc đã tăng hơn 16% trong năm nay./.