(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam có nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu tăng trưởng trưởng 2 con số trong suốt giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần phối hợp hài hòa trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ với các chính sách vĩ mô khác.