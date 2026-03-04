Giá vàng hôm nay ngày 4/3: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh

(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng 4/3 đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên trước, nhiều doanh nghiệp hạ giá từ 1,5 đến gần 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 4/3, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn hạ giá niêm yết so với phiên trước đó.

Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 2,7 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến xuống còn 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra. Riêng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh mạnh hơn khi giảm 3,9 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá giao dịch về mức 184 - 187 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 4/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm giá không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 184,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 187,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. DOJI cũng điều chỉnh giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, PNJ hạ giá vàng nhẫn xuống vùng 185,1 - 188,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu giảm 3,9 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào còn 184 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 187 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch vàng nhẫn quanh mức 185,2 - 188,2 triệu đồng/lượng so với rạng sáng liền trước.

Giá vàng thế giới

Sáng ngày 4/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lùi xuống quanh mức 5.089,7 USD/ounce, giảm 233,1 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 26,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến điều chỉnh của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm trong ngắn hạn. Theo ông Bob Haberkorn - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, đà giảm của vàng phần nào phản ánh dòng tiền dịch chuyển sang nắm giữ tiền mặt khi đồng USD mạnh lên. Tuy vậy, chuyên gia này cho rằng nhịp giảm hiện tại có thể chỉ mang tính tạm thời, bởi các yếu tố bất ổn địa chính trị vẫn duy trì nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng và bạc.

Thông tin từ Kitco News cũng cho thấy giá vàng chịu áp lực khi chỉ số USD tăng lên mức cao nhất trong khoảng 5 tuần, trong khi tâm lý phòng vệ rủi ro trên thị trường tài chính có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn cùng với việc một số vị thế mua dài hạn bị thanh lý đã góp phần thúc đẩy nhịp điều chỉnh của kim loại quý trong phiên.

Một số nhà phân tích cho rằng việc giá vàng giảm sau giai đoạn tăng nóng trước đó là diễn biến mang tính điều chỉnh kỹ thuật và có thể giúp thị trường thiết lập nền giá mới. Dữ liệu thị trường cho thấy lượng hợp đồng mở trên thị trường vàng đã giảm đáng kể kể từ đầu tháng 1, phản ánh việc các vị thế đầu cơ yếu rút lui, trong khi nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn vẫn tiếp tục duy trì vị thế.

Ở góc độ cung - cầu dài hạn, báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương có phần chậm lại trong đầu năm. Theo bà Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC, lượng mua ròng trong tháng 1 chỉ đạt 5 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 27 tấn mỗi tháng trong 12 tháng trước đó. Theo đánh giá của bà, sự biến động của giá vàng cùng yếu tố mùa vụ có thể khiến một số ngân hàng trung ương tạm thời thận trọng hơn, song căng thẳng địa chính trị vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy xu hướng tích lũy vàng trong những năm tới.

Về triển vọng thị trường, ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng trong thời gian qua vẫn chưa thay đổi đáng kể. Trong bối cảnh nhu cầu phòng vệ rủi ro còn hiện hữu và nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục đối mặt với các bất định vĩ mô, kim loại quý vẫn duy trì triển vọng tích cực và có thể tiếp tục kiểm định các mức giá cao hơn trong thời gian tới.