Giá vàng hôm nay ngày 26/2: Giá vàng bật tăng trong ngày vía Thần Tài

(TBTCO) - Mở đầu ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức điều chỉnh phổ biến 600.000 - 700.000 đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh ngưỡng 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 26/2 (tức mùng mười âm lịch, ngày vía Thần Tài), thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến tăng giá trở lại tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến được đẩy lên quanh ngưỡng 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 700.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến rạng sáng ngày 26/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến đi lên không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 181,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng đồng loạt 700.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. PNJ cũng điều chỉnh tăng thêm 600.000 đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên khoảng 182,2 - 185,2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, DOJI tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 182,2 triệu đồng/lượng mua vào và 185,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận diễn biến trái chiều khi giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn tại 181,5 triệu đồng/lượng mua vào và 184,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng 26/2, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 5.166,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng tương đương khoảng 164,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 20,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý đã phục hồi trở lại và tiến sát ngưỡng 5.200 USD/ounce, song vẫn thấp hơn khá xa mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce ghi nhận hồi tháng 1. Dù xuất hiện những băn khoăn về độ bền của xu hướng tăng sau giai đoạn điều chỉnh, một số phân tích cho rằng xét theo dữ liệu lịch sử, chu kỳ hiện tại chưa đi đến giai đoạn cuối.

Trong báo cáo mới nhất, bà Nicky Shiels - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Chiến lược Kim loại tại MKS PAMP, cho biết chu kỳ tăng hiện tại đã kéo dài 39 tháng, với mức tăng hơn 200% của giá vàng trong khi đồng USD giảm khoảng 13%.

Theo đánh giá của bà, xét theo tiêu chuẩn các chu kỳ tăng trong 50 năm qua, diễn biến này phản ánh trạng thái giữa chu kỳ. Nếu vàng vận động tương đồng với mức trung bình lịch sử về thời gian và hiệu suất, giá có thể đạt 6.750 USD/ounce vào tháng 10, trùng thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Ở góc độ dự báo, các nhà phân tích hàng hóa của JP Morgan nhận định xu hướng tăng vẫn còn dư địa. Ngân hàng này cho rằng giá vàng giao ngay có thể tăng thêm khoảng 22% so với hiện tại vào cuối năm 2026, lên khoảng 6.300 USD/ounce, nhờ nhu cầu duy trì từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư.

JP Morgan đồng thời nâng dự báo giá vàng dài hạn lên 4.500 USD/ounce và cho rằng các yếu tố hỗ trợ như xu hướng đa dạng hóa dự trữ chính thức, đồng USD suy yếu, mặt bằng lãi suất thấp tại Mỹ cùng bất ổn kinh tế, địa chính trị tiếp tục tạo nền tảng cho thị trường vàng trong thời gian tới.