Giá vàng hôm nay ngày 21/2: Mặt bằng giá vàng tiếp tục duy trì ở vùng cao

(TBTCO) - Thị trường vàng sáng 21/2 duy trì trạng thái ổn định khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục neo quanh mốc 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 21/2, giá vàng trong nước duy trì trạng thái đi ngang khi giá niêm yết tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC giữ nguyên mức giá giao dịch, phổ biến quanh ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. So với phiên trước đó, mặt bằng giá tại các đơn vị này không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng 21/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI cũng giữ nguyên giá vàng miếng so với phiên trước. Hiện vàng miếng tại hai doanh nghiệp này được giao dịch phổ biến trong khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, không ghi nhận thay đổi về mức niêm yết.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước cũng duy trì mức giá ổn định. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương đương với mức của phiên trước đó. PNJ cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn, hiện giao dịch ở mức 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không ghi nhận biến động.

Ở chiều khác, DOJI tiếp tục duy trì giá vàng nhẫn so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, Phú Quý không điều chỉnh giá, giao dịch quanh vùng 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều ở ngưỡng 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao bật tăng mạnh thêm khoảng 110,9 USD/ounce so với sáng hôm qua, lên quanh 5.107,9 USD/ounce. Tính trong vòng 30 ngày gần đây, kim loại quý đã tăng tổng cộng 310,1 USD/ounce, tương đương mức tăng 6,47%.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: kitco.

Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 161,6 triệu đồng/lượng. Dù tăng mạnh, vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Đà tăng của vàng được củng cố khi hàng loạt điểm nóng địa chính trị trong tháng 1 buộc giới đầu tư phải điều chỉnh lại kỳ vọng, chuyển từ kịch bản cơ sở sang kịch bản giá tăng. Theo bà Helen Amos - Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research, dòng tiền hiện vẫn ưu tiên các tài sản kim loại và nhóm khai khoáng. Bà cho biết, tổ chức này tiếp tục khuyến nghị nắm giữ vàng và đồng như những lựa chọn hàng đầu trong rổ hàng hóa năm nay.

Phân tích sâu hơn về triển vọng, bà Amos cho hay, mô hình hồi quy của BMO cho thấy diễn biến giá vàng phần lớn có thể được lý giải thông qua nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF, chỉ số USD và lợi suất TIPS kỳ hạn 10 năm.

Trên cơ sở giả định tốc độ đầu tư trong những năm tới tương đương giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, cùng với mức mua ròng của ngân hàng trung ương tương tự hoặc nhỉnh hơn và dòng vốn ETF duy trì ổn định, BMO đưa ra kịch bản giá vàng có thể tiến sát 6.500 USD/ounce vào cuối năm nay, trước khi hướng tới mốc 8.600 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Tuy vậy, kịch bản cơ sở mà BMO xây dựng trước đó vào tháng 12 từng dự báo giá vàng có thể điều chỉnh giảm trong vài tháng đầu năm. Song theo bà Amos, kể từ thời điểm đó, môi trường vĩ mô và địa chính trị đã xuất hiện nhiều biến động mới, khiến triển vọng của kim loại quý tiếp tục được đánh giá lại theo hướng tích cực hơn.