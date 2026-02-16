Giá vàng hôm nay ngày 16/2: Giá vàng trong nước duy trì quanh mốc 178 - 181 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 16/2 không thay đổi, các thương hiệu lớn tiếp tục niêm yết vàng miếng quanh mốc 178 - 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 16/2, giá vàng trong nước duy trì trạng thái đi ngang khi giá niêm yết tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC giữ nguyên mức giá giao dịch, phổ biến quanh ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. So với phiên trước đó, mặt bằng giá tại các đơn vị này không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng trong nước cập nhật đến sáng ngày 16/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI cũng giữ nguyên giá vàng miếng so với phiên trước. Hiện vàng miếng tại hai doanh nghiệp này được giao dịch phổ biến trong khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, không ghi nhận thay đổi về mức niêm yết.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước cũng duy trì mức giá ổn định. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương đương với mức của phiên trước đó. PNJ cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn, hiện giao dịch ở mức 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không ghi nhận biến động.

Ở chiều khác, DOJI tiếp tục duy trì giá vàng nhẫn so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, Phú Quý không điều chỉnh giá, giao dịch quanh vùng 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều, đưa vàng nhẫn lên 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay đứng ở mức 5.043,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 159,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 21,4 triệu đồng/lượng khi giá bán ra hiện neo quanh mốc 181 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sau nhịp bán tháo mạnh hôm 12/2, thị trường đang bước vào giai đoạn thận trọng. Kết quả khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall nghiêng về kịch bản đi ngang trong ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý tích cực. Trong số 12 chuyên gia tham gia khảo sát, 42% cho rằng giá sẽ đi ngang, 33% dự báo tăng và 25% nhận định giảm. Trái lại, khảo sát trực tuyến với 257 nhà đầu tư nhỏ lẻ ghi nhận 63% kỳ vọng giá tiếp tục đi lên, chỉ 20% bi quan và 17% giữ quan điểm trung lập.

Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa thay đổi, dù các nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện xen kẽ. James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, nhận định lực mua đã nhanh chóng quay trở lại sau đợt giảm sâu, coi các nhịp điều chỉnh là cơ hội.

Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn được duy trì, song quá trình tích lũy diễn ra chậm và thiếu ổn định. Trong khi đó, Darin Newsom từ Barchart.com cũng nhìn nhận xu hướng chính vẫn là tăng nhưng cảnh báo diễn biến ngắn hạn có thể còn biến động mạnh.

Ở chiều ngược lại, một số quan điểm thận trọng hơn xuất hiện. Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng vàng có thể quay lại xu hướng giảm khi bên bán vẫn chiếm ưu thế, với biên độ dao động chủ yếu trong vùng 4.900 - 5.100 USD/ounce thời gian qua.

Tuần này, thị trường vàng quốc tế có thời gian giao dịch rút ngắn do Mỹ nghỉ Lễ Tổng thống (Presidents Day) ngày 16/2, trong khi thị trường Trung Quốc tạm lắng vì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thanh khoản suy giảm có thể khiến các biến động nhỏ tạo ra tác động giá đáng kể. Nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ dự kiến công bố ngày 20/2, gồm GDP sơ bộ quý IV, PMI sản xuất sơ bộ của S&P, chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan và doanh số bán nhà mới tháng 1, những yếu tố có thể định hình xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.