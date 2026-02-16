Ngày 16/2: Giá heo hơi cân bằng và không xuất hiện yếu tố đột biến

Giá heo hơi hôm nay (16/2) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền. Sau những đợt điều chỉnh trước đó, thị trường hiện bước vào giai đoạn “nghỉ nhịp”, khi cung - cầu tương đối cân bằng và không xuất hiện yếu tố đột biến. Hiện heo hơi trên cả nước được thu mua phổ biến trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg.

Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Theo đó, mức cao nhất khu vực là 73.000 đồng/kg, ghi nhận tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Nhóm địa phương giao dịch ở 72.000 đồng/kg gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La.

Lai Châu và Phú Thọ vẫn giữ mức 71.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực, song không phát sinh biến động mới.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục đi ngang. Mặt bằng giá thu mua duy trì trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đang neo ở mức 73.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng giao dịch quanh 72.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk duy trì mức 71.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường khu vực đang tạm thời cân bằng, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sau cao điểm Tết dần ổn định trở lại.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không biến động. Thị trường dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh giữ mức 72.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long duy trì 71.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất cả nước với 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đang trong giai đoạn tích lũy sau những đợt tăng - giảm đan xen thời gian qua./.