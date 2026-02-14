Ngày 14/2: Giá heo hơi duy trì ổn định ở mức cao

Giá heo hơi hôm nay (14/2) duy trì ổn định ở mức cao trong những ngày cận Tết Nguyên Đán. Thị trường dao động 70.000 - 73.000 đồng/kg, nguồn cung và nhu cầu đang cân bằng.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng cao trên cả nước. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng cao trên cả nước khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng mạnh trong những ngày cận Tết Nguyên Đán. Thị trường ghi nhận mức dao động phổ biến từ 70.000 – 73.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định về cung - cầu và tâm lý tích cực của người chăn nuôi.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang ở các địa phương. Mức 73.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Các địa phương Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La duy trì giá heo ở mức 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Phú Thọ giữ nguyên mức 71.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay ổn định trên diện rộng. Mức 73.000 đồng/kg được duy trì tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục thu mua ở mức 72.000 đồng/kg. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk giữ nguyên mức 71.000 đồng/kg..

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay đi ngang. Mức 72.000 đồng/kg được duy trì tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh. An Giang và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau và Cần Thơ giữ nguyên mức 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 71.000 - 72.000 đồng/kg./.