Ngày 14/2: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục sụt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/2) tiếp tục sụt giảm sau biến động kinh tế Mỹ. Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 76,52 USD/ounce; giảm 6,84 USD so với ngày hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục sụt giảm sau biến động kinh tế Mỹ. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giảm, niêm yết ở mức 2.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.964.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.511.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.541.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.513.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.547.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.044.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.049.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 14/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.511.000 2.541.000 2.513.000 2.547.000 1 kg 66.965.000 67.763.000 67.017.000 67.914.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.519.000 2.549.000 2.520.000 2.551.000 1 kg 67.171.000 67.975.000 67.213.000 68.026.000

Giá bạc đang chịu áp lực điều chỉnh khi nhà đầu tư tiếp tục phân tích những tín hiệu mới từ báo cáo việc làm của Mỹ. Số liệu vừa công bố cho thấy thị trường lao động duy trì trạng thái tích cực hơn so với dự báo trước đó, qua đó làm dấy lên nhiều tranh luận về cách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cân nhắc và sử dụng các dữ liệu này trong lộ trình điều hành lãi suất thời gian tới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk thuộc FX Empire, tâm điểm chú ý của giới giao dịch hiện không chỉ dừng lại ở thị trường lao động mà đang dồn sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng dự kiến công bố vào cuối tuần. Ông cho rằng đây có thể là chất xúc tác đủ mạnh để kéo giá bạc thoát khỏi trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp vốn kéo dài suốt nhiều phiên gần đây.

Nếu lạm phát vượt kỳ vọng, khả năng FED trì hoãn kế hoạch hạ lãi suất sẽ gia tăng, từ đó tạo thêm áp lực giảm đối với giá bạc. Ngược lại, trong trường hợp lạm phát cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng, kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ có thể được củng cố, mở ra cơ hội để giá bạc phục hồi và hướng tới vùng kháng cự 92,20 - 92,87 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 14/2/2026: