Ngày 14/2: Lúa gạo cận Tết giao dịch chậm, giá ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (14/2) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lúa gạo trong nước trầm lắng, nông dân chủ yếu chào bán lúa thu hoạch sau Tết. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, bám sát mặt bằng chung của khu vực.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.200 - 8.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.600 - 7.770 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, cận Tết giao dịch mua bán ít, lúa tươi vững giá. Tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán ít, giá ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 315 - 319 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 426 - 430 USD/tấn.

So với các nước trong khu vực, giá gạo Việt Nam đang ở mức cạnh tranh. Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 413 USD/tấn, cao nhất khu vực. Trong khi đó, tại Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm dao động 352 - 356 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm ở mức 354 - 358 USD/tấn. Gạo trắng 5% tấm của Pakistan hiện giao dịch quanh 368 - 372 USD/tấn./.