Sáng ngày 14/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.049 VND, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 96,88 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.750 - 26.160 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 đồng 26.160 đồng Vietinbank 25.605 đồng 26.145 đồng BIDV 25.790 đồng 26.170 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.919 đồng 31.692 đồng Vietinbank 29.957 đồng 31.677 đồng BIDV 30.300 đồng 31.673 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.74 đồng 174.15 đồng Vietinbank 164.53 đồng 176.03 đồng BIDV 165.96 đồng 174.28 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 14/2/2026, tăng 196 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.482 - 26.602 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,05%, hiện ở mức 96,88 điểm.

Đồng USD hầu như đi ngang so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tháng 1 tăng thấp hơn dự kiến, củng cố nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì lãi suất ổn định trong ngắn hạn. Trong khi đó, đồng Yên Nhật đang hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất trong khoảng 15 tháng.

Đồng EUR tăng 0,02% lên 1,1873 USD, song vẫn đang hướng tới mức tăng 0,5% trong tuần. So với Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,22% xuống 0,76785 và có khả năng ghi nhận mức giảm khoảng 1% theo tuần.

Đồng Yên vẫn đang hướng tới mức tăng gần 3% trong tuần, mạnh nhất kể từ tháng 11/2024 và tăng 0,08% trong ngày lên 152,67 Yên/USD. So với đồng EUR, đồng Yên tăng 0,02% lên 181,29 và hướng tới mức tăng 2,37% theo tuần, mạnh nhất trong một năm.

Đồng Đô la Australia, đồng tiền tăng mạnh nhất trong nhóm tiền tệ lớn từ đầu năm 2026 sau khi bật tăng nhờ lập trường thắt chặt của Ngân hàng Dự trữ Australia, giảm 0,20% xuống 0,70765 USD, nhưng vẫn hướng tới mức tăng gần 1% trong tuần.

Đồng Đô la Canada tăng 0,10% so với đồng USD lên 1,361 CAD/USD, song vẫn có khả năng giảm 0,45% trong tuần./.