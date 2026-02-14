Giá vàng hôm nay ngày 14/2: Giá vàng quay đầu giảm về mốc 179 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm trong sáng 14/2, kéo mặt bằng giá phổ biến về ngưỡng 176 - 179 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 14/2, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm trở lại tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên đi ngang trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và SJC đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 176 - 179 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mức điều chỉnh tại nhiều đơn vị lên tới 2 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến rạng sáng ngày 14/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng xu hướng chung, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng, hiện giao dịch trong khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá mua vào tại doanh nghiệp này giảm 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra hạ 2 triệu đồng/lượng.

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 175,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 178,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tương tự, DOJI điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống còn 175,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến này cũng được ghi nhận tại PNJ khi giá vàng nhẫn được niêm yết trong khoảng 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,9 triệu đồng/lượng so với mức giá của phiên liền trước. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu đưa giá vàng nhẫn về mức 176 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 179 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn hiện giao dịch quanh vùng 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện được giao dịch quanh 5.041,2 USD/ounce, tăng 2,33% so với 24 giờ trước, tương đương mức tăng 114,83 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 159 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm mạnh, chênh lệch giữa hai thị trường được thu hẹp còn khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trên thị trường kim loại quý, vàng và bạc tiếp tục duy trì nền giá cao, lần lượt trên 5.000 USD/ounce và 80 USD/ounce. Trong báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất, các chuyên gia tại Sucden Financial nhận định vàng nhiều khả năng sẽ dao động quanh mốc 5.000 USD/ounce trong quý I/2026, khi thị trường cùng lúc coi đây là tài sản theo xu hướng và kênh trú ẩn an toàn.

Theo phân tích của đơn vị này, vai trò của vàng đang có sự dịch chuyển đáng kể. Thay vì chỉ là công cụ phòng ngừa lạm phát như trước, kim loại quý ngày càng phản ánh tâm lý hoài nghi vĩ mô trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài, chính sách tiền tệ Mỹ tiềm ẩn nhiều bất định và những tranh luận xoay quanh tính độc lập của các thể chế. Điều này giúp củng cố sức hấp dẫn chiến lược của vàng, dù biến động ngắn hạn vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ dòng vốn đầu cơ.

Sucden Financial cũng cho rằng, rủi ro suy thoái tại Mỹ có thể là chất xúc tác cho một làn sóng tìm kiếm tài sản an toàn mới. Hai yếu tố được lưu ý gồm nguy cơ bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) điều chỉnh và sự suy yếu của thị trường lao động, có thể làm gia tăng lo ngại về suy thoái diện rộng, kể cả trong trường hợp kịch bản xấu không thực sự xảy ra.

Dù vậy, các dữ liệu hiện tại cho thấy, kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu nhất định. Tháng 1, Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 66.000 trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn theo sát “quy tắc Sahm”, chỉ báo phát tín hiệu suy thoái khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình ba tháng tăng 0,5 điểm phần trăm so với đáy 12 tháng. Tính đến tháng 1, mức tăng mới ở 0,35 điểm phần trăm. Nếu ngưỡng này bị vượt qua, lo ngại suy thoái có thể gia tăng, kéo theo biến động thị trường và thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn như vàng.