Giá vàng hôm nay ngày 8/2: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại

(TBTCO) - Sau phiên điều chỉnh trước đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt bật tăng trong rạng sáng 8/2, với mức tăng phổ biến khoảng 2,8 – 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 8/2, giá vàng trong nước tăng trở lại tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn. Tại các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng được niêm yết tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến trong khoảng 176,3 – 179,3 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mức tăng ghi nhận tại nhiều đơn vị lên tới khoảng 2,8 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến rạng sáng ngày 8/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng giá trên diện rộng. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 175,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 178,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng lên mức 176 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 179 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương ứng mức tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Diễn biến tăng giá tương tự được ghi nhận tại PNJ, khi giá vàng nhẫn được niêm yết trong vùng 176 – 179 triệu đồng/lượng, cao hơn 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 176,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 179,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn lên quanh vùng 176 – 179 triệu đồng/lượng, cao hơn 3 triệu đồng/lượng so với mức giá của phiên trước.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng 8/2 giao dịch quanh mức 4.966 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 156,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, kéo chênh lệch giữa hai thị trường lên khoảng 22,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, thị trường vàng và bạc đang tìm kiếm sự ổn định dù biến động vẫn ở mức cao và giá duy trì dưới các vùng kháng cự quan trọng. Giới phân tích cho rằng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu, song các yếu tố nền tảng của xu hướng tăng dài hạn chưa bị phá vỡ.

Biến động giá thời gian qua ở mức hiếm thấy, với biên độ giao dịch hằng tuần lớn thứ hai trong lịch sử gần đây. Trong phiên đầu tuần, giá vàng từng giảm hơn 10%, rơi từ vùng đỉnh xuống gần 4.400 USD/ounce và không giữ được mốc 5.000 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, biến động mạnh phản ánh tâm lý bất ổn của nhà đầu tư trước rủi ro lạm phát, suy thoái, thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị. Dù giá vàng có thể dao động dưới 5.000 USD/ounce trong ngắn hạn, triển vọng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực. Một số ý kiến cho rằng khi biến động hạ nhiệt, giá vàng có thể ổn định trong vùng 4.700 – 5.000 USD/ounce.

Thị trường cũng đang theo dõi sát dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ, những yếu tố quan trọng trong định hướng chính sách tiền tệ của Fed, cũng như diễn biến chính trị tại Nhật Bản, có thể ảnh hưởng tới thị trường tài chính toàn cầu và giá vàng trong thời gian tới.