Giá vàng hôm nay ngày 2/2: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng giá

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 2/2 gần như không thay đổi khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mặt bằng giá vàng miếng và vàng nhẫn so với phiên trước đó.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 2/2, thị trường vàng trong nước duy trì trạng thái ổn định khi giá vàng không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được niêm yết phổ biến trong khoảng 169 – 172 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giữ nguyên so với mức giá của phiên trước đó.

Cùng diễn biến chung của thị trường, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng không điều chỉnh giá vàng miếng. Theo đó, giá mua vào duy trì ở mức 169 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ ở mức 172 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng cập nhật đến sáng ngày 2/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá trong nước rạng sáng nay nhìn chung cũng ổn định. Tại SJC, vàng nhẫn được giao dịch quanh mức 168 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 171 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không có sự điều chỉnh so với phiên trước.

Diễn biến tương tự ghi nhận tại DOJI khi giá vàng nhẫn tiếp tục được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 171,5 triệu đồng/lượng chiều bán. PNJ cũng giữ nguyên mức giá giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu duy trì giá vàng nhẫn ở mức 169 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 172 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Riêng tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh vùng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 300.000 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng thế giới

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới hôm nay đứng quanh 4.891,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 154,5 triệu, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 17,5 triệu, trong bối cảnh giá bán ra trong nước vẫn neo quanh vùng 172 triệu.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: PV tổng hợp.

Tuần qua, thị trường vàng toàn cầu chứng kiến mức biến động hiếm thấy khi giá có thời điểm vọt lên sát 5.600 USD/ounce trước khi đảo chiều giảm mạnh, khép tuần thấp hơn khoảng 122 USD so với đầu tuần. Diễn biến này phản ánh sự giằng co mạnh giữa dòng tiền đầu cơ và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất định về chính sách tiền tệ.

Theo các chuyên gia quốc tế, nhịp điều chỉnh cuối tuần chủ yếu đến từ đà phục hồi của đồng USD và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao khi thị trường suy đoán về khả năng Fed có lãnh đạo mới mang quan điểm cứng rắn hơn. Tuy vậy, các yếu tố hỗ trợ dài hạn cho vàng vẫn chưa bị phá vỡ, dù giai đoạn tới được dự báo sẽ chứng kiến mức biến động mạnh hơn đáng kể.

Một số phân tích kỹ thuật cho rằng vàng có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, với vùng hỗ trợ gần 4.700 USD/ounce. Về dài hạn, kịch bản điều chỉnh sâu hơn vẫn được đặt ra trong trường hợp thị trường cần hấp thụ lại toàn bộ đà tăng mạnh kể từ năm 2022.

Tuần này, diễn biến giá vàng sẽ chịu tác động lớn từ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ báo về thị trường lao động và tín hiệu chính sách từ Fed, cùng quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương lớn.