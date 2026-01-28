Giá vàng hôm nay ngày 28/1: Giá vàng trong nước giữ mặt bằng giá cao

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 28/1 tiếp tục neo ở vùng giá cao, với vàng miếng và vàng nhẫn duy trì quanh mức đỉnh, trong khi thị trường thế giới ghi nhận đà tăng mạnh.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 28/1, giá vàng trong nước tiếp tục neo ở vùng cao. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC và PNJ, vàng miếng được niêm yết phổ biến trong khoảng 175,3 - 177,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với rạng sáng ngày 27/1, mức giá này tăng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Cùng xu hướng đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục giữ ổn định biểu giá vàng miếng. Theo ghi nhận, giá mua vào được niêm yết ở mức 174,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra duy trì ở 177 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với mức giá của ngày hôm qua.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến rạng sáng ngày 28/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi tiếp tục được điều chỉnh tăng. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua vào ở mức 175,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở 177,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng ngày 27/1.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng duy trì mặt bằng giá cao tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 174,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 176,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua. Trong khi đó, tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra, không ghi nhận thay đổi so với phiên trước.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại PNJ khi doanh nghiệp này tiếp tục giữ nguyên biểu giá vàng nhẫn trong vùng 173 - 176 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với ngày hôm qua. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng khi niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 174,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra lên tới 177,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giao dịch vàng nhẫn trong vùng giá 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 27/1.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng 28/1 bật tăng mạnh 172,3 USD/ounce so với phiên trước, lên quanh 5.181,6 USD/ounce, tương đương khoảng 165 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí.

Diễn biến giá vàng thế giới cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 28/1 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Tính trong vòng 30 ngày gần nhất, giá vàng thế giới đã tăng tổng cộng 664,5 USD/ounce, tương ứng mức tăng 14,72%. Dù vậy, mặt bằng giá vàng quốc tế hiện vẫn thấp hơn khoảng 8,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Đà tăng của vàng được duy trì trong bối cảnh dữ liệu mới công bố cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu mạnh hơn dự kiến. Theo Conference Board, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng tháng 1 giảm xuống 84,5 điểm, thấp đáng kể so với mức dự báo 90,9 và cũng giảm so với mức 94,2 đã điều chỉnh của tháng 12.

Nhận định với Kitco News, ông Jeffrey Roach - Trưởng bộ phận Kinh tế của LPL Financial, cho rằng chỉ số này phản ánh nền kinh tế Mỹ đang dịch chuyển từ trạng thái “tăng trưởng mạnh” sang “tăng trưởng khá”, trong khi các rủi ro suy giảm có xu hướng gia tăng.

Trong phiên giao dịch đầu giờ tại Mỹ, giá vàng gần như đi ngang khi thị trường ghi nhận hoạt động chốt lời ngắn hạn, sau khi kim loại quý này thiết lập mức đỉnh lịch sử trong phiên trước đó. Sự thận trọng của nhà đầu tư cũng gắn liền với cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), dự kiến kết thúc vào đầu giờ chiều thứ Tư.

Dù Fed được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất, thị trường vẫn theo dõi sát tuyên bố chính sách và phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell để tìm tín hiệu về định hướng tiền tệ và quan điểm đối với lạm phát trong thời gian tới. Cùng với Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cũng nhóm họp trong tuần này, trong bối cảnh các nhà giao dịch cho rằng lãi suất Mỹ khó thay đổi do những bất ổn kinh tế toàn cầu, bất chấp áp lực chính trị yêu cầu nới lỏng chính sách.