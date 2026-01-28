Ngày 28/1: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh ở ngưỡng cao kỷ lục

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/1) tiếp tục tăng mạnh ở ngưỡng cao kỷ lục. Trong nước giá bạc tiếp tục tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.562.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.592.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 109,24 USD/ounce; tăng 1,54 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 4.183.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.312.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.562.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.592.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 3.564.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.597.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.916.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.921.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 28/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.562.000 3.592.000 3.564.000 3.597.000 1 kg 94.984.000 95.782.000 95.036.000 95.933.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.570.000 3.600.000 3.571.000 3.602.000 1 kg 95.190.000 95.994.000 95.232.000 96.045.000

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch, có thời điểm vượt mốc 110 USD/ounce, phản ánh xu hướng tăng giá rõ nét nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà đầu tư.

Theo diễn biến thị trường, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire nhận định, đà tăng của bạc đang được thúc đẩy đáng kể bởi tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), khi dòng tiền đổ vào mạnh trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh hiện tại, các nhịp điều chỉnh giảm giá được xem là cơ hội mua vào, song cần lưu ý rằng bạc là tài sản có mức sử dụng đòn bẩy cao.

"Chỉ cần giá giảm khoảng 20 USD, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mất gần hết vốn nếu sử dụng đòn bẩy cao và không kiểm soát rủi ro tốt. Do đó, dù giá bạc vẫn đang trong xu hướng tăng, việc tham gia thị trường này vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn và cần hết sức thận trọng", chuyên gia Christopher Lewis nhấn mạnh.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 28/1/2026: