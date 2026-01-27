Chứng khoán phái sinh ngày 27/1: Dòng tiền tiếp tục sôi động

(TBTCO) - Thị trường cơ sở lại có thêm một phiên đỏ lửa. Trong khi đó, chứng khoán phái sinh có phần bớt bi quan hơn với chênh lệch dương vẫn được duy trì ở kỳ hạn gần.

Ngày 27/1, thị trường chứng khoán cơ sở nối tiếp áp lực chốt lời khi bước vào phiên giao dịch mới với lực bán tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số ở dưới mốc tham chiếu. Nhà đầu tư thận trọng sau nhịp vượt đỉnh không thành công. Dù xuất hiện lực cầu đỡ giá tại một số nhóm như năng lượng, công nghệ thông tin và bán lẻ, áp lực bán vẫn áp đảo, đặc biệt gia tăng tại cổ phiếu VIC và VHM trong phiên chiều.

Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 2.019,88 điểm, giảm 12,4 điểm với 17 mã tăng và 13 mã giảm giá. Đây là phiên giao dịch thứ ba liên tiếp chỉ số VN30 đóng cửa trong sắc đỏ và là phiên thứ 6 đối với VN-Index. Thị trường điều chỉnh sâu sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Trên thị trường phái sinh, diễn biến cho thấy một bức tranh thận trọng nhưng vẫn chưa quá bi quan như thị trường cơ sở. Trong hai phiên gần đây, giá hợp đồng tương lai VN30 một số kỳ hạn vẫn giữ trạng thái dương dù giá hợp đồng tương lai phiên giảm sâu hơn chỉ số cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 6/2026 và tháng 9/2026 có giá thấp hơn nhẹ so với chỉ số cơ sở. Trong khi đó, đối với hợp đồng tương lai dựa trên VN100, chênh lệch dương được giữ ở cả 4 kỳ hạn.

Chênh lệch tiếp tục giữ ở trạng thái dương

Mặc dù thanh khoản trên thị trường cơ sở suy giảm rõ rệt, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh nhích nhẹ ở hợp đồng đáo hạn tháng 2/2026. Hoạt động phòng ngừa rủi ro và đầu cơ ngắn hạn vẫn được duy trì trong bối cảnh thị trường vẫn đang ở giai đoạn điều chỉnh. Khối lượng mở (OI) dù giảm, nhưng vẫn ở mức cao (38.980 hợp đồng)./.