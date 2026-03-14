Chứng khoán tuần mới (16/3 - 20/3): Chờ lực đỡ từ câu chuyện nâng hạng

Tuần giao dịch 16/3 - 20/3 chờ đợi thông tin mới từ quyết định lãi suất của hàng loạt ngân hàng trung ương lớn, tín hiệu sớm từ câu chuyện nâng hạng cho đến tình hình chiến sự Trung Đông gây ảnh hưởng nhiều tuần nay.

Tâm lý tiêu cực vì cú sốc giá dầu toàn cầu

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua tuần giao dịch biến động khi đối diện áp lực bán dưới tác động từ diễn biến địa chính trị tại Trung Đông và cú sốc tăng giá của dầu thô toàn cầu. Ngay đầu tuần, trong phiên giao dịch ngày 9/3, VN-Index ghi nhận mức giảm hơn 115 điểm chỉ trong một phiên, cho thấy tâm lý tiêu cực quá đà lan rộng trên thị trường. Cú giảm này đã xóa gần như toàn bộ thành quả tăng điểm trong hai tháng đầu năm 2026.

Diễn biến VN-Index trong một năm trở lại đây - Nguồn: Tradingview

Tính chung cả tuần, VN-Index có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Dù vậy, các phiên phục hồi chưa đủ lấy lại số điểm đã mấy. VN-Index đóng cửa tuần qua ở 1.696,24 điểm, giảm 71,6 điểm so với tuần trước, tương đương mức giảm 4,05%. HNX-Index cũng chịu áp lực bán mạnh khi kết tuần ở mức 245,84 điểm, giảm 7,8 điểm, tương đương giảm 3,08%. Trong khi đó, UPCoM-Index ghi nhận diễn biến khả quan hơn. Dù giảm trong phiên đầu tuần, chỉ số này có tới 4 phiên phục hồi và kết tuần tại 124,75 điểm, giảm 1,93%.

Thanh khoản thị trường cũng suy yếu rõ rệt khi dòng tiền trở nên thận trọng với tổng giá trị giao dịch giảm khoảng 20% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Theo đánh giá của Chứng khoán VCBS, lực cầu bắt đáy dần quay trở lại, đặc biệt tại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026 như nhóm bán lẻ, ngân hàng và hóa chất.

Một điểm sáng khác đến từ hoạt động của khối ngoại. Sau tuần bán ròng mạnh trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng trong tuần từ 9 - 13/3 với tổng giá trị mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng.

Trong đó, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.489 tỷ đồng, theo sau là VNM với 632 tỷ đồng và HPG với 499 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu STB với giá trị 798 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu Vingroup cũng chịu áp lực bán đáng kể khi VHM bị bán ròng 487 tỷ đồng và VIC bị bán ròng 453 tỷ đồng.

Giá trị mua bán ròng của khối ngoại theo tuần - Nguồn: CSI

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận nhiều động thái đăng ký mua cổ phiếu từ lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan. Đáng chú ý, ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đã đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG. Với thị giá hiện tại, giá trị ước tính hơn 1.200 tỷ đồng. Hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, là ông Nguyễn Nam và ông Nguyễn Hiệp đăng ký mua tổng cộng 2 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 6/3 đến 4/4 nhằm mục đích đầu tư. Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC), đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 11/3 đến 8/4 theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Những động thái gia tăng sở hữu từ cổ đông nội bộ thường được xem là tín hiệu củng cố niềm tin khi mặt bằng định giá cổ phiếu về vùng hấp dẫn.

Chờ chất xúc tác từ câu chuyện nâng hạng

Bước sang tuần giao dịch tới, diễn biến của thị trường sẽ vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất định và khó dự báo bên ngoài, đặc biệt là tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và biến động của giá dầu. Cùng đó, tâm điểm được giới đầu tư toàn cầu chú ý còn là loạt quyết định chính sách tiền tệ từ nhiều ngân hàng trung ương lớn như trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng.

Đáng chú ý nhất là cuộc họp của Fed cùng các dự báo kinh tế và các phát biểu trong buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell, nhằm đánh giá quan điểm của Fed về rủi ro lạm phát khi xung đột liên quan tới Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Các nhà đầu tư đang nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên khung lãi suất điều hành trong vùng 3,50%-3,75%. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng trung ương lớn khác như ECB, BOE, BOJ... cũng sẽ công bố quyết định lãi suất ngay tuần tới.

Theo Chứng khoán CSI, VN-Index nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn cân bằng và tái tích lũy trong vùng 1.650-1.750 điểm. Trạng thái giao dịch của thị trường sẽ phụ thuộc phần nào vào diễn biến của xung đột khu vực Trung Đông cũng như tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Chuyên gia từ CSI khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và hạn chế mua đuổi khi chỉ số tăng lên vùng kháng cự 1.750 điểm. Thay vào đó, việc duy trì tỷ trọng tiền mặt để phòng ngừa các nhịp điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn được xem là chiến lược hợp lý.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Trang - chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Pinetree, thị trường có thể sẽ quay lại kiểm định vùng đáy thứ hai quanh 1.650-1.670 điểm với thanh khoản khoảng 30.000 tỷ đồng. Do đó, chuyên gia từ Pinetree dự đoán xu hướng chính của tuần sau có thể sẽ là tích lũy và tạo nền. Trước khi xu hướng mới rõ ràng, bà Trang cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần tránh những nhóm yếu hơn thị trường chung như chứng khoán có giá đóng cửa tuần thấp hơn giá của phiên sập 9/3 hoặc nhóm công nghệ,…

Trong tuần sau, ngày 19/3 là thời điểm diễn ra cuộc họp Hội đồng Tư vấn Chính sách của FTSE Russell. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian sau cuộc bầu cử toàn quốc. Với hai sự kiện này, về mặt tâm lý thị trường kì vọng sẽ nhận được hiệu ứng tích cực hơn để giảm bớt sự e ngại do biến động từ chiến tranh Trung Đông. Chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Ngoài yếu tố địa chính trị, bà Trang cũng lưu ý tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trong tuần tới sẽ là câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo lộ trình, FTSE Russell sẽ tiến hành các cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Phân loại Quốc gia và Hội đồng Tư vấn Chính sách trong tháng 3, trước khi công bố kết quả rà soát chính thức vào ngày 7/4.

Các công ty chứng khoán đánh giá Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để vượt qua kỳ rà soát giữa kỳ và tiến tới chính thức được đưa vào rổ chỉ số FTSE Emerging vào tháng 9. Chuyên gia từ hứng khoán SSI cho rằng diễn biến này, nếu được xác nhận, sẽ củng cố câu chuyện nâng hạng, gia tăng kỳ vọng dòng vốn thụ động và cải thiện vị thế của thị trường Việt Nam trong phân bổ toàn cầu.

Câu chuyện nâng hạng do vậy được kỳ vọng là điểm tựa tâm lý quan trọng giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định trong ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.