Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

Đức Minh

Đức Minh

10:58 | 01/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1044/QĐ-BTC ngày 29/4/2026 xuất 73.072 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền học kỳ II năm học 2025 - 2026 theo Nghị định số 339/NĐ-CP cho tỉnh Lai Châu.
Triển khai quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-CDT ngày 29/4/2026 giao các chi cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp 73.072 kg gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền của tỉnh Lai Châu trong học kỳ II năm học 2025 - 2026. Trong đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp 24.839 kg; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V xuất cấp 48.233 kg. Thời hạn hoàn thành giao nhận đến hết ngày 20/5/2026.

Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V được giao xuất cấp 48.233 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh vùng biên giới đất liền của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuyết Ánh

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước giao các chi cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Lai Châu sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh Lai Châu tổ chức triển khai thực hiện việc xuất cấp, vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo trên phương tiện vận chuyển của ban giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Lai Châu.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I và Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các đơn vị kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định./.

Đức Minh
Hỗ trợ bữa ăn Học sinh biên giới dự trữ quốc gia Nghị định 339 lai châu bộ tài chính cục dự trữ nhà nước Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V chi cục dự trữ nhà nước khu vực I xuất cấp học sinh

