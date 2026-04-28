Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Nguyên Phương

Nguyên Phương

06:26 | 28/04/2026
(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
aa

Áp lực từ nhu cầu lớn và nguồn cung hạn chế

Giá vật liệu xây dựng hiện chịu tác động lớn từ biến động năng lượng, chi phí đầu vào và yếu tố địa chính trị toàn cầu.

Báo cáo của Bộ Tài chính về công tác quản lý, điều hành giá quý I/2026, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026 nêu rõ, trong quý đầu năm, giá vật liệu xây dựng tăng do chi phí nhiên liệu, chi phí vận chuyển và nhu cầu xây dựng tăng. Trong đó, bình quân quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước, giá xi măng tăng khoảng 8%; giá vật liệu cát xây dựng tăng khoảng 69%; giá thép tăng hơn 5%; giá nhựa đường ghi nhận mức tăng đáng kể, đặc biệt trong tháng 3.

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án
Trong quý I/2026, giá thép tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Ảnh: Đức Thanh

Xu hướng tăng giá vật liệu được thúc đẩy bởi nhu cầu xây dựng gia tăng, nhất là khi giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh và hàng loạt dự án hạ tầng, nhà ở xã hội được triển khai.

Thực tế tại một số địa phương cho thấy áp lực này ngày càng rõ nét. Tại Lào Cai, nhiều công trình giao thông trọng điểm của tỉnh này đang có nguy cơ chậm tiến độ do khan hiếm vật liệu xây dựng và giá cả tăng cao. Nhiều loại vật liệu xây dựng như cát, đá, nhựa đường, xi măng, sắt thép tăng giá 20 - 30%. Đơn cử, giá nhựa đường tăng từ 140.000 đồng/m3 lên 200.000 đồng/m3; giá cát xây dựng tăng từ 250.000 đồng/m3 lên 300.000 đồng/m3; giá đá dăm tăng 60.000 - 80.000 đồng/m3.

Đáng chú ý, nhiều hợp đồng xây dựng được ký theo đơn giá cố định, khiến nhà thầu gặp khó khi chi phí đầu vào tăng nhưng không được điều chỉnh, buộc phải bù lỗ hoặc vay vốn để duy trì thi công.

Dự báo một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá những tháng còn lại năm 2026, Bộ Tài chính nhận định, giá vật liệu xây dựng có thể tiếp tục biến động tăng do tác động từ cả yếu tố nhu cầu tăng cao trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đồng loạt khởi công và yếu tố chi phí khai thác, sản xuất tăng, chịu tác động bởi biến động giá nhiên liệu, trong khi nguồn cung một số vật liệu khai thác tự nhiên còn hạn chế.

Minh bạch giá vật liệu, giảm rủi ro đầu tư

Theo Bộ Tài chính, trong những tháng còn lại của năm 2026, công tác quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm kiểm soát chi phí đầu tư và bảo đảm tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm quốc gia.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, ổn định giá vật liệu xây dựng, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và thi công. Trọng tâm là bảo đảm nguồn cung, xử lý kịp thời tình trạng găm hàng, đầu cơ, gây đứt gãy chuỗi cung ứng và đẩy giá tăng bất hợp lý...

Các chuyên gia khẳng định, giá vật liệu xây dựng tăng không chỉ do cung - cầu, mà còn chịu tác động lớn từ biến động giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào và yếu tố địa chính trị toàn cầu. Điều này tạo áp lực không nhỏ lên chi phí đầu tư, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng, đầu tư công có quy mô lớn.

Trong bối cảnh giá vật liệu có xu hướng tăng, mới đây, các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần công bố chỉ số giá vật liệu xây dựng sát thị trường theo tháng, đồng thời hoàn thiện cơ chế hợp đồng có điều chỉnh giá, quy định rõ cơ chế bù giá trong đầu tư công. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu giải pháp thay thế như sử dụng cát biển hoặc chuyển sang xây dựng cầu cạn ở khu vực địa chất yếu để giảm áp lực nguồn cung vật liệu.

Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định thị trường, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư công trong bối cảnh giá vật liệu còn nhiều biến động.

Về giải pháp lâu dài, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trúc Sơn (đoàn Vĩnh Long) cho rằng, cần nghiên cứu hình thành một cơ chế tương tự “quỹ vật liệu xây dựng” để điều tiết giá cát, đá, tránh tình trạng biến động đột biến gây khó khăn cho các dự án. Đại biểu Nguyễn Duy Minh (đoàn Đà Nẵng) đề xuất Chính phủ nghiên cứu cơ chế điều tiết giá hoặc xây dựng hình thức “dự trữ chiến lược” đối với vật liệu xây dựng, tương tự cách điều hành với xăng dầu, lương thực.

Nhằm triển khai thực hiện Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án, các địa phương đang tích cực kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng, kiểm tra việc niêm yết giá, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Các sở, ngành địa phương chủ động đảm bảo nguồn cung, xử lý vi phạm găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Nguyên Phương
Bài liên quan

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Linh hoạt điều hành giá, giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Dành cho bạn

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Bảo vệ môi trường, Cao Bằng hướng tới quản lý rác thải bền vững

Bảo vệ môi trường, Cao Bằng hướng tới quản lý rác thải bền vững

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ "độ thấm" để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
Lạng Sơn: Kích hoạt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Lạng Sơn: Kích hoạt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Lạng Sơn: Kích hoạt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Với loạt kết quả rõ nét giai đoạn 2021 - 2025, từ nâng tỷ lệ thu gom rác, kiểm soát ô nhiễm đến thay đổi nhận thức cộng đồng, Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn. Kế hoạch năm 2026 là bước tiếp nối, lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình "Âm vang Tổ quốc" tối 28/4

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 24/4/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc" tại Thủ đô.
Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

(TBTCO) - Ngày 24/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, quý I/2026 đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Do vậy, đơn vị đồng loạt triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm.
Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

(TBTCO) - Chính phủ Đức đã cung cấp các gói hỗ trợ cho hai trường cao đẳng ở miền Trung Việt Nam để giúp khắc phục thiệt hại nặng nề từ đợt bão lũ năm 2025. Gói hỗ trợ đã hỗ trợ hai trường sửa chữa và xây dựng lại cơ sở hạ tầng thiết yếu và đảm bảo duy trì công tác đào tạo nghề chất lượng cao cho người học tại địa phương.
Lai Châu tìm “lối mở” cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

Lai Châu tìm “lối mở” cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

Lai Châu tìm "lối mở" cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - Lai Châu có lợi thế nổi bật để phát triển nông nghiệp xanh nhờ hệ sinh thái đa dạng, diện tích rừng lớn và nhiều sản phẩm bản địa giá trị cao. Tỉnh này đang đặt mục tiêu chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế xanh, trong đó dược liệu và sâm được xác định là ngành hàng chiến lược.
Giỗ Tổ Hùng Vương: Thế mạnh du lịch “về nguồn”

Giỗ Tổ Hùng Vương: Thế mạnh du lịch “về nguồn”

Giỗ Tổ Hùng Vương: Thế mạnh du lịch "về nguồn"

(TBTCO) - Việt Nam có thế mạnh nổi trội ở mảng du lịch về nguồn so với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới, nhờ sở hữu hàng nghìn di tích lịch sử cách mạng trải dài khắp cả nước và cũng bởi truyền thống "uống nước nhớ nguồn" đã thấm sâu qua nhiều thế hệ. Khó có thể kể hết những vùng đất, địa danh, con sông, con suối, ngọn đồi… trên dải đất hình chữ S đã trở thành "chứng nhân" lịch sử oai hùng của dân tộc ta.
Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co