Các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

Về công tác thu và phát triển người tham gia, theo dữ liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2026, số người tham gia BHXH đạt 21,99 triệu người.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 19,41 triệu người, tăng 209 nghìn người so với tháng 4/2026. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2,58 triệu người, tăng 41 nghìn người so với tháng 4/2026. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 17,37 triệu người, tăng 175 nghìn người so với tháng 4/2026. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 98,63 triệu người, tăng 523 nghìn người so với tháng 4/2026.

Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đạt 39,3% kế hoạch được giao. Số tiền chậm đóng chiếm 2,78% số phải thu.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tới tiểu thương tại Hà Tĩnh. Ảnh: BHXH Việt Nam

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, để có được kết quả trên, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý Thu và Phát triển người tham gia phân công chuyên quản phụ trách từng địa phương, thực hiện lượng hóa nhiệm vụ, xây dựng quy trình kiểm đếm, đánh giá hằng tháng đến tận BHXH cơ sở. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với kết quả tích cực từ công tác thu, phát triển người tham gia, công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã giải quyết cho hơn 3,83 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 245 nghìn người; bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho gần 78 triệu lượt người.

Đáng chú ý, số người hưởng các chế độ BHXH một lần giảm gần 25% so với cùng kỳ năm 2025 (riêng số người hưởng BHXH một lần giảm 100.649 người, tương đương 26,18%), cho thấy sự ổn định của thị trường lao động cũng như niềm tin ngày càng tăng của người lao động đối với chính sách BHXH.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hoàn thành kết nối, tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của Chính phủ; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống tháng 6/2026 diễn ra mới đây, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương tiếp tục bám sát chương trình công tác, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2026.

Đối với công tác thu và phát triển người tham gia, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn yêu cầu các địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả các nhóm đối tượng tiềm năng, trong đó tập trung triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhóm người đã thoát nghèo tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ giải pháp đã triển khai, đánh giá rõ những nội dung chưa làm hết trách nhiệm, chưa khai thác hết dư địa phát triển để có giải pháp khắc phục.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kịch bản phát triển người tham gia theo từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện, coi đây là căn cứ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với công tác khám chữa bệnh BHYT, Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để kiểm soát chi phí, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm các nguy cơ gia tăng chi phí bất hợp lý; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả./.