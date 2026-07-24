Ngân hàng - Bảo hiểm

Eximbank tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị cho giai đoạn phát triển mới

20:26 | 24/07/2026
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung về quản trị và nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.
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Ngày 24/7/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua các nội dung về quản trị và nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội, tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị phục vụ việc triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Eximbank tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị cho giai đoạn phát triển mới
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Eximbank.

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống quản trị của Ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng từng bước tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến.

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền.

Eximbank tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị cho giai đoạn phát triển mới

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Việc hình thành cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí của Khung quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó, xuất phát từ yêu cầu quản trị và mục tiêu phát triển dài hạn của Eximbank. Theo đó, cơ cấu Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm và góc nhìn quản trị, đồng thời đề cao tính độc lập, minh bạch và chất lượng trong quá trình thảo luận, giám sát và ra quyết định nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Các thành viên Hội đồng quản trị có kinh nghiệm chuyên sâu trong những lĩnh vực trọng yếu như chiến lược, tài chính - ngân hàng, quản trị rủi ro, kiểm toán, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tổng thể và chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm hỗ trợ Ban điều hành trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Thông qua việc tiếp cận có chọn lọc các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD cùng các thông lệ quốc tế phù hợp trong quản trị ngân hàng và quản trị rủi ro, Eximbank hướng tới xây dựng một môi trường hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp.

Eximbank tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị cho giai đoạn phát triển mới
Nghi thức tặng hoa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Sau khi Đại hội công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank theo quy định.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa được bầu, Ông Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết:

“Việc hình thành cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới được thực hiện từ yêu cầu phát triển của Eximbank và mục tiêu xây dựng một nền tảng quản trị minh bạch, độc lập và chuyên nghiệp. Sự đa dạng về kinh nghiệm, chuyên môn và góc nhìn quản trị sẽ giúp Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng thảo luận, giám sát và ra quyết định, đồng thời đồng hành hiệu quả hơn cùng Ban Điều hành trong quá trình triển khai chiến lược. Chúng tôi kỳ vọng những kinh nghiệm quản trị tiên tiến phù hợp sẽ từng bước được đưa vào thực tiễn hoạt động, tạo niềm tin cho đội ngũ và góp phần đưa Eximbank đến gần hơn với khách hàng và cán bộ nhân viên, qua đó cùng tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.”

Các quyết nghị được thông qua tại Đại hội sẽ tạo cơ sở để Eximbank tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 với định hướng quản trị rõ ràng, năng lực Hội đồng quản trị được tăng cường và sự thống nhất cao hơn trong toàn hệ thống, qua đó tạo ra những giá trị thiết thực hơn cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
eximbank eib Đại hội cổ đông Eximbank

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