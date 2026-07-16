Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo đảm chi trả lương hưu tại nhà, thông báo sớm trước khi ủy quyền hết hạn

Hà My

Hà My

[email protected]
14:52 | 16/07/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tổ chức hỗ trợ chi trả thực hiện chi trả trực tiếp tại nhà đối với người già yếu, không có khả năng đến điểm chi trả để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng. Đồng thời, kịp thời thông báo trước khi văn bản ủy quyền hết hiệu lực, bảo đảm chi trả liên tục, đúng quy định và tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng.
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Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2547/BHXH-CSXH về tăng cường công tác quản lý người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, công tác quản lý, chi trả tại các địa phương cơ bản được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thông báo chưa kịp thời về thời hạn ủy quyền; chưa chủ động rà soát người hưởng không đến nhận chế độ trong thời gian dài; phối hợp xử lý vướng mắc có nơi chưa linh hoạt và việc cập nhật dữ liệu ủy quyền trên phần mềm nghiệp vụ còn chưa đầy đủ.

Bảo đảm chi trả lương hưu tại nhà, thông báo sớm trước khi ủy quyền hết hạn
Chi trả trực tiếp tại nhà đối với người già yếu, không có khả năng đến điểm chi trả để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng. Ảnh: BHXHVN

BHXH Việt Nam yêu cầu tổ chức hỗ trợ chi trả thực hiện chi trả trực tiếp tại nhà đối với người già yếu, không có khả năng đến điểm chi trả để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Hằng tháng, BHXH tỉnh phải lập danh sách người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay còn dưới 2 tháng hết hạn ủy quyền (Mẫu số 37-HSB), chuyển tổ chức hỗ trợ chi trả để kịp thời thông báo, hướng dẫn người hưởng nộp văn bản ủy quyền được chứng thực theo quy định của pháp luật, kèm văn bản đề nghị Mẫu số 14-HSB. Trường hợp tổ chức hỗ trợ chi trả không thông báo, làm ảnh hưởng đến việc nhận chế độ, đơn vị này phải chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp cho người thụ hưởng trong thời gian chậm hưởng chế độ theo quy định.

Đối với các trường hợp chậm lĩnh quá 6 tháng, BHXH tỉnh lập danh sách chuyển tổ chức hỗ trợ chi trả để trực tiếp liên hệ người hưởng, làm rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đó, các đơn vị phối hợp với UBND xã, phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ người hưởng hoàn thiện thủ tục hành chính phục vụ việc chi trả theo quy định.

BHXH tỉnh đồng thời chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công nghiên cứu triển khai mô hình “dịch vụ công lưu động” đối với thủ tục ủy quyền hoặc cử người đại diện nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng cho người yếu thế, người cao tuổi, người có công và gia đình chính sách.

Thông tin ủy quyền phải được cập nhật đầy đủ trên phần mềm TCS, gồm thời hạn, nội dung ủy quyền; hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân; thông tin chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng và thông tin liên hệ của người được ủy quyền. Đây là cơ sở để theo dõi, quản lý, thống kê và tổng hợp chính xác.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, phiền hà trong quản lý, chi trả chế độ BHXH trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng cũng như uy tín, hình ảnh của cơ quan BHXH./.

Hà My
Từ khóa:
lương hưu chi trả lương hưu bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng

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