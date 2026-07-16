Chính sách tài chính

Bãi bỏ 6 thông tư trong lĩnh vực quản lý giá

Hà Phương

Hà Phương

16:00 | 16/07/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2026/TT-BTC ngày 15/7/2026 bãi bỏ toàn bộ 6 thông tư trong lĩnh vực quản lý giá.
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Cụ thể, Thông tư số 100/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 6 thông tư gồm:

Thông tư số 234/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải.

các phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường trung tâm của Thủ Đô
Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 235/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Ảnh: Đức Thanh

Thông tư số 235/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Thông tư số 236/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt.

Thông tư số 237/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa.

Thông tư số 239/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Thông tư số 100/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026./.

Hà Phương
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Thông tư số 100/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 6 thông tư quản lý giá

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